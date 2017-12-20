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Сирия считает, что любая гуманитарная миссия должна получить одобрение Дамаска
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    Сирия считает, что любая гуманитарная миссия должна получить одобрение Дамаска

    13:56  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:56  20 Декабря 2017
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    Сирия считает, что любая гуманитарная миссия должна получить одобрение Дамаска

    Нью-Йорк, 20 декабря. Представитель Сирии в ООН Мунзер Мунзер заявил, что любая гуманитарная миссия, действующая на территории страны, должна пройти координацию с властями САР.

    Временно исполняющий обязанности постоянного представителя САР в ООН отметил, что власти Дамаска продолжают оказывать гуманитарную помощь всем жителям Сирии, однако сторонние гуманитарные миссии должны работать строго в рамках действующего законодательства страны.

    На заседании Совета Безопасности ООН Мунзер подчеркнул, что Дамаск содействует усилиям ООН по оказанию гуманитарной помощи сирийцам в рамках признания независимости САР без какой-либо политизации процесса.

    Политик обвинил ряд бандформирований в препятствовании доставки гуманитарной помощи, а также в нападениях на гуманитарные конвои и хищении поставок продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

    Сирия соблюдает Устав ООН и нормы международного права, в отличие от некоторых западных «партнеров», завершил Мунзер.

    Сирия считает, что любая гуманитарная миссия должна получить одобрение Дамаска

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #гуманитарная помощь #мунзер мунзер
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