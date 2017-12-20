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Общество
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Украина
Донбасс будет пылать: экс-депутат Рады заявил, что Запад толкает Порошенко к началу военных действий
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    Донбасс будет пылать: экс-депутат Рады заявил, что Запад толкает Порошенко к началу военных действий

    13:52  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  20 Декабря 2017
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    Донбасс будет пылать: Запад толкает Порошенко к началу военных действий — экс-депутат Рады

    Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко спрогнозировала масштабные фальсификации результатов выборов президента Украины в 2019 году.

    «У нас не будет выбора, потому что та ситуация, которую я вижу в парламенте, то, как развиваются события — я вижу, что фальсификации будут большие и очень мощные», — заявила парламентарий.

    По словам Савченко, результаты будут сфальсифицированы вне зависимости от того, будут ли это запланированные выборы, либо досрочные.

    Чтобы обеспечить стабильность и прозрачность избирательного процесса, депутат предложила привлечь западных партнеров. Надежда Савченко уверена, что США смогут предоставить украинской стороне оборудование, с помощью которого голоса избирателей отправлялись бы на сервера ЦИК и партий.

    Донбасс будет пылать: Запад толкает Порошенко к началу военных действий — экс-депутат Рады

    Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что результаты выборов, если действующему президенту Петру Порошенко удастся удержать власть в своих руках до марта 2019 года, будут сфальсифицированы с «вероятностью 1000%».

    «Ситуация идет к тому, что выборы могут и вовсе не состояться. Все будет зависеть от того, как будет разворачиваться ситуация на Донбассе, а судя по всему, Донбасс будет пылать, и за всем этим будет стоять Петр Порошенко. В настоящий момент Украина движется к очень серьезному коллапсу, который вызван сразу многими факторами. Это в первую очередь международный фактор — Запад толкает Порошенко к началу военных действий в Донбассе. Война будет очень короткой, и победа будет за ДНР и ЛНР», — сказал Журавко.

    Экс-народный избранник рассказал, что ему из Херсона прислали видео передвижения тягачей с танками. Вчера утром большая колонна военной техники выдвинулась в сторону Донбасса. Очевидец утверждает, что удалось побеседовать с водителями тягачей. Они рассказали, что техника едет в Донбасс.

    Если же киевскому режиму удастся удержаться у власти до 2019 года, выборы, по словам бывшего парламентария, будут «никакими».

    «В том состоянии, в котором сейчас находится Украина, выборы невозможны! А если они все же захотят провести выборы, я думаю, Петру Алексеевичу всеми правдами и неправдами придется сфальсифицировать результаты избирательного процесса» — уверен Алексей Журавко.

    Донбасс будет пылать: Запад толкает Порошенко к началу военных действий — экс-депутат Рады

    Бывший депутат Рады заметил, что Порошенко находится в несколько выигрышном положении, поскольку у него есть возможность задействовать административный ресурс, но это не значит, что его политические оппоненты не попытаются сделать то же самое.

    «Учитывая ситуацию на Украине, а также рейтинги Порошенко и Юлии Тимошенко, она будет влиять на ситуацию», — подытожил Алексей Журавко.

    Автор: Михаил Блинов
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    #донбасс #украина #лнр
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