Сирия попросила ЕС разрешить полеты из Дамаска в Европу

Дамаск, 20 декабря. Власти Сирии обратились к Евросоюзу с просьбой отменить санкции в отношении национальной авиакомпании Syrian Air, а также разрешить полеты в Европу. Об этом заявил министр транспорта Сирии Али Хаммуд.

«На международной транспортной конференции в Женеве мы попросили разрешить возобновить рейсы из Дамаска в Европу и обратно, а также транзит рейсов над воздушным пространством Сирии. Также попросили снять запрет (на полеты – прим. ФАН) и дискриминационные жестокие санкции, введенные в одностороннем порядке в отношении Syrian Air», — заявил Хаммуд в комментарии РИА Новости.

Напомним, в 2012 году власти ЕС ввели санкции в отношении авиакомпании Syrian Air, запретив осуществлять полеты в страны ЕС, а также заморозив все счета компании. Кроме того, под действия санкций попали грузовые авиаперевозки. Стоит отметить, что самолеты международных авиакомпаний, не осуществляют полеты над Сирией с момента начала вооруженного конфликта в стране.