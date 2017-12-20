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Сирия попросила ЕС разрешить полеты из Дамаска в Европу
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    Сирия попросила ЕС разрешить полеты из Дамаска в Европу

    13:46  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:47  20 Декабря 2017
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    Сирия попросила ЕС разрешить полеты из Дамаска в Европу

    Дамаск, 20 декабря. Власти Сирии обратились к Евросоюзу с просьбой отменить санкции в отношении национальной авиакомпании Syrian Air, а также разрешить полеты в Европу. Об этом заявил министр транспорта Сирии Али Хаммуд.

    «На международной транспортной конференции в Женеве мы попросили разрешить возобновить рейсы из Дамаска в Европу и обратно, а также транзит рейсов над воздушным пространством Сирии. Также попросили снять запрет (на полеты – прим. ФАН) и дискриминационные жестокие санкции, введенные в одностороннем порядке в отношении Syrian Air», — заявил Хаммуд в комментарии РИА Новости.

    Напомним, в 2012 году власти ЕС ввели санкции в отношении авиакомпании Syrian Air, запретив осуществлять полеты в страны ЕС, а также заморозив все счета компании. Кроме того, под действия санкций попали грузовые авиаперевозки. Стоит отметить, что самолеты международных авиакомпаний, не осуществляют полеты над Сирией с момента начала вооруженного конфликта в стране.

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #сирия #евросоюз #ес #авиакомпания
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