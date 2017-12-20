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Ирак пытается усугубить финансовый кризис Курдистана — курды
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    Ирак пытается усугубить финансовый кризис Курдистана — курды

    13:38  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:38  20 Декабря 2017
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    Ирак пытается усугубить финансовый кризис Курдистана — курды

    Эрбиль, 20 декабря. Власти Иракского Курдистана уверены, что Багдад целенаправленно провоцирует массовые выступления в провинции Сулеймания.

    После начала столкновений курдского ополчения с демонстрантами в Сулеймании премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что Багдад готов помочь защитить митингующих из-за сокращения зарплат при помощи военного вторжения, однако не готов предоставить заработные платы для государственных служащих. Премьер считает, что Эрбиль не предоставляет реальных цифр, который покажут истинное финансовое положение курдской автономии.

    Волнения в Сулеймании начались после того, как Эрбиль был вынужден сократить зарплаты госслужащих из-за финансового кризиса, который возник в регионе в несколько этапов.

    В 2014 году парламент Ирака значительно сократил долю Эрбиля в федеральном бюджете. После референдума о независимости в октябре 2017 года армия Ирака вторглась на курдские территории и захватила крупнейшие нефтяные и газовые поля. В данный момент иракский парламент рассматривает новый вариант бюджета, в котором доля Курдистана будет также урезана.

    Ирак пытается усугубить финансовый кризис Курдистана — курды

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #багдад #кризис
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