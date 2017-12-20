Выборы-2018: ЦИК РФ заявил о достаточном обеспечении участков видеокамерами

Москва, 20 декабря. Избирательные участки в России достаточно обеспечены видеокамерами для проведения голосования на президентских выборах-2018, заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Булаев обратил внимание, что видеокамер для проведения голосования на выборах президента страны 2018 года достаточно. На удаленных участках, где их установка затруднительна, будут направлены общественные наблюдатели.

«Мы считаем, что не менее 80% населения проголосуют на избирательных участках, где будут установлены камеры видеонаблюдения, считаем это вполне достаточным для того, чтобы понимать, каким образом соблюдается процедура голосования и подсчета голосов», — цитирует представителя ЦИК РИА Новости.

Он добавил, что число камер на избирательных участках можно увеличить, однако для этого потребуются «иные внебюджетные деньги».