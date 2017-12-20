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Захарченко открыл мемориал сотрудникам органов госбезопасности ДНР
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    Захарченко открыл мемориал сотрудникам органов госбезопасности ДНР

    13:45  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:47  20 Декабря 2017
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    Захарченко открыл мемориал сотрудникам органов госбезопасности ДНР

    Донецк, 20 декабря. Церемония открытия мемориала сотрудникам органов государственной безопасности ДНР в Донецке в честь столетнего юбилея их создания вдохновила школьников на акцию, в ходе которой ребята благодарят МГБ ДНР за добросовестный труд, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    18 декабря в столице ДНР открыли мемориал сотрудникам МГБ. Мероприятие посетил глава республики Александр Захарченко, министр государственной безопасности ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев, и.о. министра культуры Михаил Желтяков и другие представители ведомств ДНР.

    «100 лет назад была сформирована служба, которая смогла в самое тяжелое время для России, тогда еще советской, помочь создать государство. Сегодня мы открываем стеллу в благодарность тем людям, которые в Донбассе помогали создавать наше. Наши сотрудники МГБ – настоящие патриоты. Не зря на гербе чекистов стоит меч и щит. Органы госбезопасности — вы настоящий щит нашей страны, и тот карающий меч, который не позволит нашим врагам разрушить нашу страну», — обратился с трибуны Захарченко.

    Учащиеся Донецкой общеобразовательной школы №125 запустили сетевой флешмоб-эстафету ВЧК. Она заключается в том, чтобы поблагодарить сотрудников госбезопасности за их работу, исследовать их труд на уроках и поздравить МГБ ДНР видеообращениями.

    Захарченко открыл мемориал сотрудникам органов госбезопасности ДНР

    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #днр #донбасс #захарченко #донецк #мгб днр
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