Пропагандистские мифы Киева: Аксенов прокомментировал принятие резолюции ООН по Крыму

Симферополь, 20 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что резолюция, накануне принятая Генеральной ассамблеей ООН, «не показывает реальную ситуацию». Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН и осуждающая якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека, не отражает ни реальную ситуацию на полуострове, ни мнение крымчан, а лишь транслирует пропагандистские мифы Киева https://t.co/4ckg9dNbMk #Крым #Россия pic.twitter.com/2AANt6pvA1 — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) December 20, 2017

Он подчеркнул, что данная резолюция только «транслирует пропагандистские мифы Киева» и «не отражает ни реальную ситуацию на полуострове, ни мнение жителей Крыма», пишет Infox.ru.

Напомним, в прошедший вторник, 19 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму. Отмечается, что за данный документ выступили многие страны Европейского союза и США.

Против данного документа выступили Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, а также Китай и другие страны.

Ранее в Кремле отреагировали на принятие украинской резолюции Генассамблеей ООН.