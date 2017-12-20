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Пропагандистские мифы Киева: Аксенов прокомментировал принятие резолюции ООН по Крыму
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    Пропагандистские мифы Киева: Аксенов прокомментировал принятие резолюции ООН по Крыму

    13:42  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:42  20 Декабря 2017
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    Пропагандистские мифы Киева: Аксенов прокомментировал принятие резолюции ООН по Крыму

    Симферополь, 20 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что резолюция, накануне принятая Генеральной ассамблеей ООН, «не показывает реальную ситуацию». Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    Он подчеркнул, что данная резолюция только «транслирует пропагандистские мифы Киева» и «не отражает ни реальную ситуацию на полуострове, ни мнение жителей Крыма», пишет Infox.ru.

    Напомним, в прошедший вторник, 19 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму. Отмечается, что за данный документ выступили многие страны Европейского союза и США.

    Пропагандистские мифы Киева: Аксенов прокомментировал принятие резолюции ООН по Крыму

    Против данного документа выступили Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, а также Китай и другие страны.

    Ранее в Кремле отреагировали на принятие украинской резолюции Генассамблеей ООН.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #крым #резолюция оон
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