В Германии призвали Порошенко определиться: страна или деньги
Берлин, 20 декабря. Немецкие политики, члены партии канцлера Германии Ангелы Меркель Эльмар Брок и Норберт Реттген, раскритиковали украинского лидера Петра Порошенко за то, что он не борется с коррупцией в своей стране.
«Петр Порошенко должен определиться, хочет он быть президентом или олигархом — страна или деньги», — заявил Реттген в комментарии изданию Bild.
Немецкий политик пояснил, что считает, что Киеву давно пора предпринимать реальные действия по борьбе с «безудержной коррупцией». Проведение необходимых реформ должно начинаться с «руководства государства», добавил Реттген.
Другой представитель партии Христианско-демократический союз Эльмар Брок заявил, что на Украине отсутствует «основательное воплощение антикоррупционных мер».
Отмечается, что в ближайшее время разговор на тему коррупции с Порошенко может провести специальный представитель ФРГ и ЕС.
Напомним, на Украине в последнее время обострилось противостояние национального антикоррупционного бюро Украины и киевских властей.
Отметим также, что, согласно результатам исследований, Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Международная аудиторская компания EY, оценивая уровень коррупции в стране, поставила Украину на первое место в мире по этому показателю.
Президент Украины Петр Порошенко входит в число пяти богатейших украинцев. Главным, однако далеко не единственным активом Порошенко является кондитерская корпорация Roshen.