В Германии призвали Порошенко определиться: страна или деньги

Берлин, 20 декабря. Немецкие политики, члены партии канцлера Германии Ангелы Меркель Эльмар Брок и Норберт Реттген, раскритиковали украинского лидера Петра Порошенко за то, что он не борется с коррупцией в своей стране.

«Петр Порошенко должен определиться, хочет он быть президентом или олигархом — страна или деньги», — заявил Реттген в комментарии изданию Bild.

Немецкий политик пояснил, что считает, что Киеву давно пора предпринимать реальные действия по борьбе с «безудержной коррупцией». Проведение необходимых реформ должно начинаться с «руководства государства», добавил Реттген.

Другой представитель партии Христианско-демократический союз Эльмар Брок заявил, что на Украине отсутствует «основательное воплощение антикоррупционных мер».

Отмечается, что в ближайшее время разговор на тему коррупции с Порошенко может провести специальный представитель ФРГ и ЕС.

Напомним, на Украине в последнее время обострилось противостояние национального антикоррупционного бюро Украины и киевских властей.

Отметим также, что, согласно результатам исследований, Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Международная аудиторская компания EY, оценивая уровень коррупции в стране, поставила Украину на первое место в мире по этому показателю.

Президент Украины Петр Порошенко входит в число пяти богатейших украинцев. Главным, однако далеко не единственным активом Порошенко является кондитерская корпорация Roshen.