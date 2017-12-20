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В Германии призвали Порошенко определиться: страна или деньги
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    В Германии призвали Порошенко определиться: страна или деньги

    13:49  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  20 Декабря 2017
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    В Германии призвали Порошенко определиться: страна или деньги

    Берлин, 20 декабря. Немецкие политики, члены партии канцлера Германии Ангелы Меркель Эльмар Брок и Норберт Реттген, раскритиковали украинского лидера Петра Порошенко за то, что он не борется с коррупцией в своей стране.

    «Петр Порошенко должен определиться, хочет он быть президентом или олигархом — страна или деньги», — заявил Реттген в комментарии изданию Bild.

    Немецкий политик пояснил, что считает, что Киеву давно пора предпринимать реальные действия по борьбе с «безудержной коррупцией». Проведение необходимых реформ должно начинаться с «руководства государства», добавил Реттген.  

    Другой представитель партии Христианско-демократический союз Эльмар Брок заявил, что на Украине отсутствует «основательное воплощение антикоррупционных мер».    

    Отмечается, что в ближайшее время разговор на тему коррупции с Порошенко может провести специальный представитель ФРГ и ЕС.

    Напомним, на Украине в последнее время обострилось противостояние национального антикоррупционного бюро Украины и киевских властей. 

    Отметим также, что, согласно результатам исследований, Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Международная аудиторская компания EY, оценивая уровень коррупции в стране, поставила Украину на первое место в мире по этому показателю.

    Президент Украины Петр Порошенко входит в число пяти богатейших украинцев. Главным, однако далеко не единственным активом Порошенко является кондитерская корпорация Roshen.

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #порошенко #берлин #коррупция
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