Рада отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса на 2018 год

Киев, 20 декабря. Рассмотрение в Верховной раде законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» отложено на 2018 год. По словам председателя Рады Андрея Парубия, он будет рассмотрен во втором чтении в январе следующего года.

«Следующая пленарная неделя состоится 16–19 января 2018 года, — сообщил Парубий. — Тогда мы и рассмотрим закон о деоккупации Донбасса».

4 декабря Парубий заявлял, что Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции в период с 19 по 22 декабря.

Как говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, украинский законопроект о реинтеграции Донбасса не обеспечивает защиту прав и свобод человека.

Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой в первом чтении 6 октября текущего года. После этого документ был отправлен на доработку. Закон дает украинскому президенту Петру Порошенко право использовать военнослужащих в регионе во время мирного времени для реализации мер по обеспечению суверенитета Украины.