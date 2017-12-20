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Общество
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Украина
Рада отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса на 2018 год
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    Рада отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса на 2018 год

    14:00  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:01  20 Декабря 2017
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    Рада отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса на 2018 год

    Киев, 20 декабря. Рассмотрение в Верховной раде законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» отложено на 2018 год. По словам председателя Рады Андрея Парубия, он будет рассмотрен во втором чтении в январе следующего года. 

    «Следующая пленарная неделя состоится 16–19 января 2018 года, — сообщил Парубий. — Тогда мы и рассмотрим закон о деоккупации Донбасса».

    Рада отложила рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса на 2018 год

    4 декабря Парубий заявлял, что Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции в период с 19 по 22 декабря.

    Как говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, украинский законопроект о реинтеграции Донбасса не обеспечивает защиту прав и свобод человека.

    Напомним, законопроект о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой в первом чтении 6 октября текущего года. После этого документ был отправлен на доработку. Закон дает украинскому президенту Петру Порошенко право использовать военнослужащих в регионе во время мирного времени для реализации мер по обеспечению суверенитета Украины. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #парубий #верховная рада #реинтеграция #реинтеграция донбасса
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