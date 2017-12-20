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Магазинам разрешили торговать без чеков из-за массового сбоя в работе касс в РФ
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    Магазинам разрешили торговать без чеков из-за массового сбоя в работе касс в РФ

    13:32  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:41  20 Декабря 2017
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    Магазинам разрешили торговать без чеков из-за массовоя сбоя в работе касс в РФ

    Москва, 20 декабря. Массовый сбой в работе онлайн-касс производителей произошел 20 декабря около 1. 00. По данным Федеральной налоговой службы, владельцев аппаратов не будут привлекать в ответственности за продажу товаров без чеков. 

    В письме замглавы ФНС Даниила Егорова отмечается, что после восстановления работы ККТ, владельцы аппаратов обязаны сформировать чек с общей суммой, не учтенной по ККТ выручки. Кроме того, ответственности за расчеты с покупателями без кассовых аппаратов не будет, поскольку вины предпринимателей в сбое нет.

    Напомним, что согласно российскому законодательству, юрлица и ИП должны перейти на ККТ с передачей онлайн сведений о расчетах в налоговые органы не позднее 1 июля будущего года. По состоянию на конец ноября, свыше 470 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали почти полтора миллиона кассовых аппаратов нового поколения. Последние передают данные в режиме онлайн.
     

    Автор: Ирина Селезнева
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