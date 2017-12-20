Сирия рассчитывает на российские инвестиции в транспортной сфере

Дамаск, 20 декабря. Власти Сирии надеются на участие российских инвесторов в развитии транспортной системы страны, заявил в среду министр транспорта САР Али Хаммуд.

«Транспортная индустрия является жизненной важной для Сирии. Мы считаем обязательным участие российских друзей в инвестировании в этот сектор экономики, особенно в свете объема сотрудничества между странами», — отметил он.

По словам министра, Сирия заинтересована в российских инвестициях, поскольку у РФ есть большой опыт в транспортной сфере. В частности, на встрече в Сочи стороны обсуждали вопросы поставки в Сирию локомотивов и грузовых вагонов, передает РИА Новости.

Напомним, что 10 октября в Сочи состоялось заседание постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Глава МИД Сирии Валид Муаллем выразил надежду на то, что Россия поможет восстановить экономику САР.