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Сирия рассчитывает на российские инвестиции в транспортной сфере
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    Сирия рассчитывает на российские инвестиции в транспортной сфере

    13:24  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:24  20 Декабря 2017
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    Сирия рассчитывает на российские инвестиции в транспортной сфере

    Дамаск, 20 декабря. Власти Сирии надеются на участие российских инвесторов в развитии транспортной системы страны, заявил в среду министр транспорта САР Али Хаммуд.

    «Транспортная индустрия является жизненной важной для Сирии. Мы считаем обязательным участие российских друзей в инвестировании в этот сектор экономики, особенно в свете объема сотрудничества между странами», — отметил он.

    Сирия рассчитывает на российские инвестиции в транспортной сфере

    По словам министра, Сирия заинтересована в российских инвестициях, поскольку у РФ есть большой опыт в транспортной сфере. В частности, на встрече в Сочи стороны обсуждали вопросы поставки в Сирию локомотивов и грузовых вагонов, передает РИА Новости.

    Напомним, что 10 октября в Сочи состоялось заседание постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Глава МИД Сирии Валид Муаллем выразил надежду на то, что Россия поможет восстановить экономику САР.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сирия #транспорт #инвестиции
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