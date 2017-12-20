Два жителя Новокузнецка похитили лифт в многоквартирном доме

Кемерово, 20 декабря. Два жителя Новокузнецка Кемеровской области похитили лифт в многоквартирном доме, который находится на улице Косыгина. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых.

Представитель компании по обслуживанию лифтов обратился за помощью в полицию и сообщил, что в многоквартирном доме планировалось поменять лифт. Были привезены все необходимые комплектующие лифта, и их оставили в подъезде до приезда специалистов по монтажу. Однако, когда приехали делать лифт, оставленного оборудования не нашли.

Полицейским удалось установить и задержать двух местных жителей. Они проживали в этом же доме, информирует «Газета Кемерова» со ссылкой на сообщение ГУ МВД России по Кемеровской области. Мужчины сдали похищенное в пункт приема металлов и получили десять тысяч рублей. Им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Отметим, что сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.