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Два жителя Новокузнецка похитили лифт в многоквартирном доме
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    Два жителя Новокузнецка похитили лифт в многоквартирном доме

    13:39  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  20 Декабря 2017
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    Два жителя Новокузнецка похитили лифт в многоквартирном доме

    Кемерово, 20 декабря. Два жителя Новокузнецка Кемеровской области похитили лифт в многоквартирном доме, который находится на улице Косыгина. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых.

    Представитель компании по обслуживанию лифтов обратился за помощью в полицию и сообщил, что в многоквартирном доме планировалось поменять лифт. Были привезены все необходимые комплектующие лифта, и их оставили в подъезде до приезда специалистов по монтажу. Однако, когда приехали делать лифт, оставленного оборудования не нашли.

    Полицейским удалось установить и задержать двух местных жителей. Они проживали в этом же доме, информирует «Газета Кемерова» со ссылкой на сообщение ГУ МВД России по Кемеровской области. Мужчины сдали похищенное в пункт приема металлов и получили десять тысяч рублей. Им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Отметим, что сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #новокузнецк #кемеровская область
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