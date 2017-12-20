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Путин утвердил закон о штрафах до 1 млн рублей за нарушение закона о мессенджерах
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    Путин утвердил закон о штрафах до 1 млн рублей за нарушение закона о мессенджерах

    13:20  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:20  20 Декабря 2017
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    Путин утвердил закон о штрафах до 1 млн рублей за нарушение закона о мессенджерах

    Москва, 20 декабря. Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1 млн рублей за нарушение закона о мессенджерах. Соответствующий документ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

    Напомним, согласно тексту закона, за невыполнение мессенджерами фиксированных российским законодательством обязанностей нарушителям грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

    Для должностных лиц сумма штрафа составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

    Путин утвердил закон о штрафах до 1 млн рублей за нарушение закона о мессенджерах

    Напомним, накануне Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, согласно которому вводятся штрафные санкции за невыполнение мессенджерами обязанностей, возложенных на них на законодательном уровне.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #мессенджер
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