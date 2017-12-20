Путин утвердил закон о штрафах до 1 млн рублей за нарушение закона о мессенджерах

Москва, 20 декабря. Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о штрафах до 1 млн рублей за нарушение закона о мессенджерах. Соответствующий документ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, согласно тексту закона, за невыполнение мессенджерами фиксированных российским законодательством обязанностей нарушителям грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Для должностных лиц сумма штрафа составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Напомним, накануне Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, согласно которому вводятся штрафные санкции за невыполнение мессенджерами обязанностей, возложенных на них на законодательном уровне.

Владимир Путин. Биография