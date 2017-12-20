Крымский винный завод «Новый свет» продан компании банка «Россия»

Москва, 20 декабря. Петербургская компания ООО «Южный проект» в ходе открытого конкурса приобрела 100% акций расположенного в Крыму завода шампанских вин «Новый свет».

Стоимость сделки составила 1,5 млрд рублей. Владельцем 100% акций компании «Южный проект» является АО «Банк «Россия». Основным видом деятельности нового владельца крымского завода является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Всего на торги были выставлены 5,95 млн штук акций номинальной стоимостью 595,526 млн рублей (100% уставного капитала завода). Начальная цена продажи — 1,49 млрд рублей. Второй участник конкурса предложил купить акции завода за 1,497 млрд рублей.

Замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Оксана Лахина выразила надежду, что покупатель вложит все силы и возможности в это «могущественно предприятие» и оно сможет выйти на новый уровень.