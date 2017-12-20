ВКС РФ нанесли порядка 30 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы

Хама, 20 декабря. ВКС РФ обеспечивают наступление «Сил Тигра» на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в северной части провинции Хама.

Сирийские военные источники сообщают, что российская военная авиация в ночь на среду нанесла порядка 30 ударов в районах Латамина, Кафр Зита и Латмин в северной Хаме. Авиация уничтожает укрепления и опорные пункты боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) перед наступлением передовых отрядов Сирийской арабской армии.

Источники сообщают, что в данный момент в регион прибыло около 20 процентов личного состава спецназа правительственных войск «Силы Тигра», который будет главной ударной силой военной операции.

Основные силы «Тигров» задержались в провинции Дейр-эз-Зор для того, чтобы укрепить оборону САА в населенных пунктах Аль-Меядин и Абу-Кемаль. По свидетельству источника спецназ под командованием генерала Сухейля уже сегодня должен начать операцию против «Ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.