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ВКС РФ нанесли порядка 30 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы
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    ВКС РФ нанесли порядка 30 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы

    13:34  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:34  20 Декабря 2017
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    ВКС РФ нанесли порядка 30 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы

    Хама, 20 декабря. ВКС РФ обеспечивают наступление «Сил Тигра» на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в северной части провинции Хама.

    Сирийские военные источники сообщают, что российская военная авиация в ночь на среду нанесла порядка 30 ударов в районах Латамина, Кафр Зита и Латмин в северной Хаме. Авиация уничтожает укрепления и опорные пункты боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) перед наступлением передовых отрядов Сирийской арабской армии.

    Источники сообщают, что в данный момент в регион прибыло около 20 процентов личного состава спецназа правительственных войск «Силы Тигра», который будет главной ударной силой военной операции.

    Основные силы «Тигров» задержались в провинции Дейр-эз-Зор для того, чтобы укрепить оборону САА в населенных пунктах Аль-Меядин и  Абу-Кемаль. По свидетельству источника спецназ под командованием генерала Сухейля уже сегодня должен начать операцию против «Ан-Нусры».

    ВКС РФ нанесли порядка 30 авиаударов по позициям боевиков на севере Хамы

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #вкс рф #саа #джебхат ан-нусра
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