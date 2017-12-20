«Тогда зачем ты к нам едешь?»: в Госдуме ответили Джонсону, не верящему в перезагрузку отношений с РФ

В интервью Польскому агентству печати министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вспомнил о «трагической истории» Хиллари Клинтон и ее «кнопке для перезагрузки отношений с Россией» и заявил, что на данном этапе новый формат взаимодействия с Москвой маловероятен.

«Я не верю, что это [перезагрузка отношений с Россией] возможно на данном этапе. Нельзя продолжать отношения, делая вид, что ничего не произошло», — заявил Борис Джонсон в преддверии своего визита в Москву, который должен состояться в конце декабря.

При этом глава МИД Великобритании отметил, что Лондон выступает за продление антироссийских санкций, но намерен сохранить с Москвой рабочие отношения в определенных сферах.

«Очень сложно комментировать заявление главы внешнеполитического ведомства Британии, которые он делает накануне своего визита в Россию. Джонсон говорит, что перезагрузка отношений с Россией, которую чуть ранее он сравнил с воинствующей и закрытой Спартой, невозможна. Тогда зачем ты к нам едешь, Борис?» — удивился зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей парламентарий отметил, что за последнее время ничего такого, что могло бы ухудшить отношения Запада с Россией и давало основания для заявлений о «невозможности перезагрузки отношений с Москвой», не произошло.

«Что произошло? Разбили террористов в Сирии, и Западу во главе с США не нравится, что весь мир понимает, благодаря кому случилась эта победа? Или США не могут смириться с тем, что однополярный мир больше существовать не может, и пытаются с помощью своих партнеров хоть как-то его сохранить? Если это стало основанием для заявления Бориса Джонсона, то я не понимаю, какую цель преследует Лондон в конечном итоге. А если им по-прежнему не дает покоя украинская история, то пусть предпринимают какие-то меры для выполнения минских договоренностей сторонами конфликта, Россия тут не при чем. Почему с этой стороны ничего не делается? Почему нет давления на участников минских соглашений, на Киев, который не собирается выполнять взятых обязательств?» — отметил Алексей Чепа.

При этом, по его мнению, что бы ни говорили представители Запада, в вопросах борьбы с терроризмом они будут сотрудничать с Россией, потому что сирийская операция показала, что без участия России эту проблему решить невозможно.

Напомним, ранее Борис Джонсон в интервью The Sunday Times сравнил Россию со Спартой, а западные страны — с Афинами. На что Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, ответила: