Сборку пролетов автодорожной части Крымского моста показали на видео
Симферополь, 20 декабря. Сборка пролетных строений автодорожной части Крымского моста была завершена. Как сообщил информационный центр проекта, мостовое полотно от таманского берега до керченского в настоящее время полностью сформировано.
В Сети также было размещено видео, на котором можно увидеть, как проходило соединение пролетных строений автодорожной части. Сооружение пролетов над акваторией велось методом продольной надвижки: сегменты укрупняли на стапеле, затем их двигали в сторону фарватера с помощью мощных домкратов.
В 2018 году строители начнут укладку асфальтобетонного покрытия на морских пролетах Керченского моста. Кроме того, продолжится обустройство автодорожной части и строительно-монтажные работы.
Напомним, открытие движения автотранспорта по самому длинному мосту в России состоится в конце 2018 года.