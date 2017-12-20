В Совфеде связали сбор биоматериала россиян американцами с созданием генетического оружия

Правительство США снимает мораторий на финансирование исследований по усилению функций вирусов. В результате этого могут быть разработаны более смертоносные штаммы известных инфекционных агентов, сообщает издание Science Alert.

Это очень опасный прецедент, так как США могут заняться созданием биологического оружия, предназначенного для избирательного поражения определенных национальностей, например, россиян, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Примечательно, глава Национальных институтов здравоохранения (NIH) и бывший руководитель проекта «Геном человека» Френсис Коллинз сообщил, что исследования вирусов гриппа, ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) дадут, таким образом, возможность создавать более эффективные способы противодействия этим инфекциям.

«Подобные заявления выглядят прикрытием. Я же считаю, что в своем желании доминировать на мировой арене, Соединенные Штаты Америки дошли до уровня, когда им уже не важны существующие международные нормы, конвенции, разные межправительственные соглашения, запрещающие разработку боевых отравляющих веществ, которые в свою очередь могут стать оружием массового поражения», — поясняет ситуацию сенатор.

Собеседник ФАН отмечает, что такое мнение у него сложилось из-за нежелания США уничтожать свое оружие массового поражения. При этом член Совета Федерации напомнил о том, что 29 августа 2000 года между Москвой и Вашингтоном было подписано соглашение об утилизации оружейного плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны.

«Мы завершили программу по уничтожению химического оружия на основании запрета, мы ликвидировали оружейный плутоний. А они не то, что не начали, они заводов даже не построили, сославшись на нехватку денег. И это притом, что ежегодно Пентагон получает на свои нужды миллиарды долларов. А вот сегодня становится известно, что по большому счету они будут делать боевое химическое и биологическое оружие», — продолжает Клинцевич.

Вспомнил сенатор и недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что представители некоторых неправительственных организаций и других органов, непонятно с какой целью собирают биоматериал представителей различных этносов.

«С учетом недавнего скандала со сбором биологического материала в России, совсем не исключено, что эти две темы взаимосвязаны. В США явно есть некие научные прорывные вещи, которые позволяют создавать биологическое оружие, которое бы било непосредственно по геному определенных национальностей. Грубо говоря, США могли собирать биоматериал россиян для создания генетического оружия. Это вызывает очень большую озабоченность. Это может быть очень опасно, и это очередной джинн, выпущенный из бутылки», — заключил сенатор.

Напомним, в конце октября президент Путин на заседании Совета по правам человека упомянул, что некие люди «целенаправленно и профессионально» собирают «биологический материал» жителей Российской Федерации. Чуть позже представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что сбор биоматериала россиян якобы связан с изучением опорно-двигательного аппарата и не был преднамеренным.