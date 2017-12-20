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Сенатор Морозов прокомментировал резолюцию по Крыму: У США больше нет глобального доминирования
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    Сенатор Морозов прокомментировал резолюцию по Крыму: У США больше нет глобального доминирования

    13:16  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:30  20 Декабря 2017
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    Сенатор Морозов о резолюции по Крыму: «У США больше нет глобального доминирования»

    США пугает утрата доминирования в ООН и на других международных площадках, рассказал Федеральному агентству новостей сенатор Игорь Морозов, подводя итоги голосования за резолюцию по Крыму в ГА Организации Объединенных Наций. 

    Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. В документе резолюции Москву «настоятельно призывают» выполнить 12 рекомендаций, чтобы «незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

    Сенатор Морозов о резолюции по Крыму: «У США больше нет глобального доминирования»

    Необходимо отметить, что саму резолюцию поддержали 70 государств, 26 высказались против, 76 стран воздержались. Сред тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и Соединенные Штаты, а также Грузия. Против выступили Китай, Россия, Сербия, Индия, Белоруссия, Армения, Иран, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, ЮАР, Узбекистан и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Оман, Египет, ОАЭ), а также государства Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

    США теряют авторитет

    Член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов в комментарии ФАН отметил, что Соединенные Штаты больше не могут провести нужные для себя решения на международных площадках.

    «То, что 26 стран высказались против, а 76 — воздержались, — хороший расклад. Он говорит о том, что в Организации Объединенных Наций кардинально меняется расклад политических сил. И у американцев больше нет глобального доминирования, не смотря на то, что все мировые финансовые ресурсы они держат в своих руках. Именно это их пугает. У них есть деньги, МВФ под их контролем, но влияния у них уже нет. И такого абсолютного принятия нужных американцам решений провести невозможно.

    В связи с этим в настоящий момент в конгрессе США проходит закон о том, чтобы прекратить финансирование и поддержку через международные финансовые институты, в первую очередь МВФ, страны, которые голосуют вопреки позиции Вашингтона в ООН и на других международных площадках. Этот закон как раз очень показывает обеспокоенность администрации Белого дома, что в Организации Объединенных Наций они уже не могут создать преимущества. И то, что 70 стран проголосовало за резолюцию, мы же понимаем, что это близкие союзники США, Западная Европа и те страны Азии и Латинской Америки, которые находятся на прямых дотациях Штатов и МВФ», — рассказал Игорь Морозов.  

    Игорь Морозов

    Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в результате референдума. За возвращение полуострова в Россию высказалось более 96%.

    Автор: Илья Муромский
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    #россия #сша #украина #крым
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