Песков объяснил нормы регламента при обмене деловыми подарками на Новый год

Москва, 20 декабря. Все, что входит в регламент о формате деловых новогодних подарков и сувениров, не противоречит никаким правилам. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, существует определенный регламент на сумму денег, в которую должен укладываться подарок.

«Вот, соответственно: все, что укладывается в этот регламент, не противоречит никаким правилам и нормам», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Таким образом, пресс-секретарь ответил на просьбу журналиста прокомментировать сообщения СМИ о том, что представители госкомпаний стали опасаться принимать подарки и сувениры на Новый год.

Песков также посоветовал обращаться с подобными вопросами напрямую к госкомпаниям.

Ранее Песков сообщил, что экс-глава РАН Юрий Осипов представит Путину Большую российскую энциклопедию.