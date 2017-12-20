Песков объяснил нормы регламента при обмене деловыми подарками на Новый год
Москва, 20 декабря. Все, что входит в регламент о формате деловых новогодних подарков и сувениров, не противоречит никаким правилам. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, существует определенный регламент на сумму денег, в которую должен укладываться подарок.
«Вот, соответственно: все, что укладывается в этот регламент, не противоречит никаким правилам и нормам», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.
Таким образом, пресс-секретарь ответил на просьбу журналиста прокомментировать сообщения СМИ о том, что представители госкомпаний стали опасаться принимать подарки и сувениры на Новый год.
Песков также посоветовал обращаться с подобными вопросами напрямую к госкомпаниям.
Ранее Песков сообщил, что экс-глава РАН Юрий Осипов представит Путину Большую российскую энциклопедию.