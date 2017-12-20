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Политика
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Общество
Песков объяснил нормы регламента при обмене деловыми подарками на Новый год
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    Песков объяснил нормы регламента при обмене деловыми подарками на Новый год

    12:53  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:53  20 Декабря 2017
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    Песков объяснил нормы регламента при обмене деловыми подарками на Новый год

    Москва, 20 декабря. Все, что входит в регламент о формате деловых новогодних подарков и сувениров, не противоречит никаким правилам. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, существует определенный регламент на сумму денег, в которую должен укладываться подарок.

    «Вот, соответственно: все, что укладывается в этот регламент, не противоречит никаким правилам и нормам», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

    Таким образом, пресс-секретарь ответил на просьбу журналиста прокомментировать сообщения СМИ о том, что представители госкомпаний стали опасаться принимать подарки и сувениры на Новый год.

    Песков также посоветовал обращаться с подобными вопросами напрямую к госкомпаниям.

    Ранее Песков сообщил, что экс-глава РАН Юрий Осипов представит Путину Большую российскую энциклопедию. 

    Автор: Дима Оленин
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    #песков #новый год #подарки
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