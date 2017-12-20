Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву минских соглашений»

Москва, 20 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упрекнул спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера в срыве минских договоренностей.

«Заявление Волкера, что мир в Донбассе зависит от России, прямо противоречит минским соглашениям. Не случайно я назвал его спецпредставителем по их срыву», — цитирует российского сенатора INFOX.RU.

Заявл.Волкера, что мир в Донбассе зависит от России,прямо противоречит Минским согл. Не случайно я назвал его спецпредставителем по их срыву — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 20, 2017

Напомним, накануне Волкер заявил, что Украина оказалась в ситуации, когда ей приходится «защищать страну на своей территории».