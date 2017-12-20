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Политика
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Политика
Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву минских соглашений»
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    Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву минских соглашений»

    12:52  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:52  20 Декабря 2017
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    Пушков назвал Волкера «спецпредставителем по срыву минских соглашений»

    Москва, 20 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упрекнул спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера в срыве минских договоренностей.

    «Заявление Волкера, что мир в Донбассе зависит от России, прямо противоречит минским соглашениям. Не случайно я назвал его спецпредставителем по их срыву», — цитирует российского сенатора INFOX.RU.

    Напомним, накануне Волкер заявил, что Украина оказалась в ситуации, когда ей приходится «защищать страну на своей территории».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #пушков #волкер
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