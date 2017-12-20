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Убившей парня ради «самого экстремального видео» американке дали полгода тюрьмы
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    Убившей парня ради «самого экстремального видео» американке дали полгода тюрьмы

    12:58  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:58  20 Декабря 2017
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    Убившей парня ради «самого экстремального видео» американке дали полгода тюрьмы

    Миннеаполис, 20 декабря. Жительницу Миннесоты приговорили к шести месяцам тюрьмы за непреднамеренное убийство своего возлюбленного. 

    По имеющимся данным, трагедия случилась в тот момент, когда молодая пара решила снять для Youtube-канала «самый экстремальный ролик в истории», проверив, выдержит ли книга прямое попадание из огнестрельного оружия, сообщает «Свободная пресса».

    Мужчина прикрыл книгой грудь, а девушка выстрелила в него из пистолета Desert Eagle. В итоге испытание завершилось трагедией — пуля пробила книгу, а мужчина скончался на месте от полученного ранения, сообщает «ФедералПресс».

    На заседании в суде подозреваемая признала себя виновной в непредумышленном убийстве и уверяла, что идея принадлежала ее другу, пишет АиФ.

    Суд решил отправить девушку в тюрьму на полгода, а по окончании реального срока ей предстоит постоянный контроль со стороны сотрудников правоохранительных органов.

    Автор: Дана Балан
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