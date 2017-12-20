Убившей парня ради «самого экстремального видео» американке дали полгода тюрьмы

Миннеаполис, 20 декабря. Жительницу Миннесоты приговорили к шести месяцам тюрьмы за непреднамеренное убийство своего возлюбленного.

По имеющимся данным, трагедия случилась в тот момент, когда молодая пара решила снять для Youtube-канала «самый экстремальный ролик в истории», проверив, выдержит ли книга прямое попадание из огнестрельного оружия, сообщает «Свободная пресса».

Young Minn. mom pleads guilty to point-blank killing of boyfriend during YouTube stunt https://t.co/X6Vn3LUi7W pic.twitter.com/pjdfVF67k5 — Star Tribune (@StarTribune) December 19, 2017

Мужчина прикрыл книгой грудь, а девушка выстрелила в него из пистолета Desert Eagle. В итоге испытание завершилось трагедией — пуля пробила книгу, а мужчина скончался на месте от полученного ранения, сообщает «ФедералПресс».

На заседании в суде подозреваемая признала себя виновной в непредумышленном убийстве и уверяла, что идея принадлежала ее другу, пишет АиФ.

Суд решил отправить девушку в тюрьму на полгода, а по окончании реального срока ей предстоит постоянный контроль со стороны сотрудников правоохранительных органов.