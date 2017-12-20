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Россия будет лишь посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта — Песков
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    Россия будет лишь посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта — Песков

    12:42  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:42  20 Декабря 2017
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    Россия будет лишь посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта — Песков

    Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль и Палестина в состоянии решить конфликт самостоятельно.

    Песков подчеркнул, что ни Россия, ни США не могут урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем, кроме того, страны в состоянии решить его самостоятельно.

    «За них это никто сделать не сможет», — заявил Песков.

    Пресс-секретарь сообщил, что Россия может лишь способствовать урегулированию этого конфликта, продолжая последовательную политику.

    Главное, добавил Песков, «в интересах ближневосточного урегулирования не делать шагов, которые могут привести к существенному расколу в международном сообществе и к нагнетанию напряженности между Израилем и Палестиной.

    Напомним, в начале декабря заявление американского президента Дональда Трампа о переносе посольства США  из Тель-Авива в Иерусалим вызвало недовольство у палестинского народа и напряжение на Ближнем Востоке.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #песков #израиль #палестина
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