Россия будет лишь посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта — Песков

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Израиль и Палестина в состоянии решить конфликт самостоятельно.

Песков подчеркнул, что ни Россия, ни США не могут урегулировать конфликт между Палестиной и Израилем, кроме того, страны в состоянии решить его самостоятельно.

«За них это никто сделать не сможет», — заявил Песков.

Пресс-секретарь сообщил, что Россия может лишь способствовать урегулированию этого конфликта, продолжая последовательную политику.

Главное, добавил Песков, «в интересах ближневосточного урегулирования не делать шагов, которые могут привести к существенному расколу в международном сообществе и к нагнетанию напряженности между Израилем и Палестиной.



Напомним, в начале декабря заявление американского президента Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим вызвало недовольство у палестинского народа и напряжение на Ближнем Востоке.