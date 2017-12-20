Дамаск: САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» новые высоты в районе Бейт-Джинн

Дамаск, 20 декабря. Правительственные войска Сирии устанавливают полный огневой контроль в районе Бейт-Джинн к западу от Дамаска.

Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники в САР, что Сирийская арабская армия значительно продвинула оборонительные позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» («запрещена в России»).

Армейцам удалось зачистить от боевиков практически все стратегические возвышенности около «кармана» Бейт-Джинн и установить огневой контроль над этим ключевым районом.

По данным военнослужащих, дорога, соединяющая населенные пункты Мугр Аль-Мир и Бейт-Джин находится под плотным прикрытием армейской артиллерии и противотанковых ракетных комплексов. Противнику, сообщают в командовании САА, вырваться не удастся.

1 Организация запрещена на территории РФ.