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Дамаск: САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» новые высоты в районе Бейт-Джинн
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    Дамаск: САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» новые высоты в районе Бейт-Джинн

    13:01  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:01  20 Декабря 2017
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    Дамаск: САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» новые высоты в районе Бейт-Джинн

    Дамаск, 20 декабря. Правительственные войска Сирии устанавливают полный огневой контроль в районе Бейт-Джинн к западу от Дамаска.

    Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники в САР, что Сирийская арабская армия значительно продвинула оборонительные позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» («запрещена в России»).

    Армейцам удалось зачистить от боевиков практически все стратегические возвышенности около «кармана» Бейт-Джинн и установить огневой контроль над этим ключевым районом.

    По данным военнослужащих, дорога, соединяющая населенные пункты Мугр Аль-Мир и Бейт-Джин находится под плотным прикрытием армейской артиллерии и противотанковых ракетных комплексов. Противнику, сообщают в командовании САА, вырваться не удастся.

    Дамаск: САА зачистила от «Джебхат ан-Нусры» новые высоты в районе Бейт-Джинн

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра #бейт-джинн
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