Сменить экипировку на вечернее платье: лучших единоборцев наградили в Петербурге. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург подводит спортивные итоги: в здании театра эстрады имени Аркадия Райкина прошла ежегодная, уже пятая по счету, церемония чествования лучших единоборцев года. Сильнейшие спортсмены, которые в течение 2017-го защищали честь России и Северной столицы на самых престижных соревнованиях, встретились в неформальной обстановке. Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на торжестве.

Бойцов со сцены приветствовал известный ринг-анонсер, признанный мастер церемоний Александр Загорский:

– Уважаемые дамы и господа! Добрый вечер и добро пожаловать в театр эстрады Аркадия Райкина, где фонд поддержки и развития спорта «Олимпийская платформа» представляет вам пятую, юбилейную церемонию награждения лучших представителей единоборств за 2017 год!

Именно благодаря этому мероприятию «боксеры узнали о существовании борцов, а борцы о существовании боксеров», как шутили гости и участники церемонии. Однако церемония была посвящена одним боксерам лишь в свой первый год; теперь же, когда к ней привлекли представителей всех единоборств, в зале случился настоящий аншлаг.

– Сегодня торжественный, праздничный день, подведение итогов прошедшего спортивного года. Будут награждать самых лучших ребят, отмечать их победы на ринге, на ковре – во всех видах единоборств. Лучших боксеров, лучших борцов, всех единоборцев будут вызывать и награждать. Конечно, это всегда и для всех приятно, а мы поддерживаем тех, кто завоевал такие титулы – чемпиона России, чемпиона Европы, чемпиона Мира, – поделился с корреспондентами ФАН-ТВ заслуженный тренер России по боксу Александр Зимин.

Впрочем, первыми для награждения на сцену вызвали как раз не спортсменов, а тех, кто вкладывает душу в их победы, – тренеров, среди которых оказался и Александр Зимин. Его команда в этом году одержала победу на Чемпионате России. Наставникам единоборцев подарки вручал чемпион России и Мира, рекордсмен в мире бокса, депутат Госдумы Николай Валуев. Появление Валуева на сцене вызвало бурные овации. Хоть деятель и обошелся без выступлений, однако к каждому тренеру подошел персонально, чтобы лично поздравить.

Спортсменов же разделили на секции, и небольшими группами награждали представителей разных видов спорта. Для всех зрителей при этом транслировалась видео-справка с краткой биографией и заслугами спортсмена, которому предстояло выйти на сцену. И это важно – быть друг у друга на виду, знать, что происходит в рядах коллег. Так считают участники мероприятия, в частности, Денис Гольцов, двукратный чемпион Европы и Мира по боевому самбо, с которым довелось пообщаться ФАН-ТВ.

– Мероприятие знаковое, особенно тем, что собираются все спортсмены города – представители единоборств. Это не так часто происходит, и очень сложно собрать всех, особенно перед праздниками, когда у каждого насыщенный график, у каждого выступления, бои, турниры. Уникальная возможность пообщаться, дружно посидеть и наградить друг друга, да и просто лишний раз увидеться.

Для ФАН-ТВ прокомментировала событие и олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева:

– Хочу поздравить «Олимпийскую платформу» с пятилетием. Это такой первый юбилей, надеюсь, с каждым годом они будут расти, становиться еще больше, спортсменов будет присоединяться еще больше, больше видов спорта. И, знаете, стараюсь слишком сильно вперед не заглядывать, но надеюсь, что мой тренировочный процесс скоро возобновится, работаю над этим.

Девушек на мероприятиях такого рода по понятным причинам в разы меньше, чем представителей сильного пола. Впрочем, вряд ли кто-то решится назвать «слабыми» спортсменок из различных видов единоборств с мировыми титулами. Сами же девушки отмечают, что для них традиционная петербургская церемония – большой праздник, возможность сменить тренировочную форму на вечернее платье и напомнить окружающим о своей женственности. Множество взглядов в этот вечер было приковано к Марине Мохнаткиной, пятикратной чемпионке Мира по боевому самбо и вдобавок молодой маме.

– По моему наряду сегодня, наверное, заметно, что год был довольно плодотворным, золотым! – улыбается спортсменка. – В этом году я выступала не только по самбо, но и по смешанным единоборствам – тоже успешно. Буквально два дня назад у меня прошел бой в Омске, я одержала свою четвертую победу. Поэтому год был, как всегда, плодотворным, и все планы, которые были задуманы, воплотились в реальность. Настроение, конечно же, позитивное, потому что сегодня находишься в кругу самых сильных и успешных людей Петербурга, а это всегда и позитив, и настроение. Очень рада видеть всех, кто сегодня здесь присутствует. Потому что мы не всегда можем собраться таким коллективом.

Смотрите также: Финал конкурса «Мисс Азия» прошел в Петербурге: восточные красавицы бросили Западу вызов. ФАН-ТВ

– В этом году мы подтвердили свой статус чемпионов России, этот год является накопительным перед следующим, – поделилась еще одна «железная леди», Александра Ордина, чемпионка Кубка мира нефтяных стран и международного турнира EINDHOVEN BOX CUP по боксу. – В следующем году будут Чемпионат Европы и Чемпионат Мира. Мы к нему готовимся, обкатываем все международные турниры, по всем континентам, рассматриваем соперников. В общем, следующий год у нас такой, все ставки на него.

Организаторы, кроме почетных наград и памятных подарков, подготовили для спортсменов много сюрпризов: световое хореографическое шоу, творческие номера от артистов. Среди выступающих, отметим, оказался и небезызвестный рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн,– прим. ред.), который является не только популярным исполнителем хип-хопа, но и действующим спортсменом: выступает в классическом и тайском боксе, кикбоксинге.

Кроме итогов года, все участники торжества единогласно подвели своеобразный итог вечера: в следующем году для проведения церемонии потребуется помещение побольше.

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.