Песков рассказал о встрече Путина с Явлинским

Москва, 20 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин встречался с одним из основателей партии «Яблоко», политиком Григорием Явлинским. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, беседа, которая состоялась по просьбе самого Явлинского, велась один на один.

Так, отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал: «Президент действительно встречался с Явлинским, когда точно — сейчас сказать вам не могу, но такая встреча действительно имела место»

При этом Песков заявил, что не располагает информацией о содержании встречи.

«У них давние отношения, и контакты, которые не всегда связаны с какими-то электоральными делами», — добавил он.

Напомним, ранее Явлинский рассказал, как предложение Путина по ПРО заставило НАТО растеряться.