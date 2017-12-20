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Политика
Песков рассказал о встрече Путина с Явлинским
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    Песков рассказал о встрече Путина с Явлинским

    12:53  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:53  20 Декабря 2017
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    Песков рассказал о встрече Путина с Явлинским

    Москва, 20 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин встречался с одним из основателей партии «Яблоко», политиком Григорием Явлинским. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, беседа, которая состоялась по просьбе самого Явлинского, велась один на один.

    Так, отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал: «Президент действительно встречался с Явлинским, когда точно — сейчас сказать вам не могу, но такая встреча действительно имела место»

    При этом Песков заявил, что не располагает информацией о содержании встречи.

    «У них давние отношения, и контакты, которые не всегда связаны с какими-то электоральными делами», — добавил он.

    Напомним, ранее Явлинский рассказал, как предложение Путина по ПРО заставило НАТО растеряться.

    Песков рассказал о встрече Путина с Явлинским

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #песков #явлинский
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