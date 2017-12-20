Москва прорабатывает меры защиты на фоне возможных санкций против ОПК — Песков

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва прорабатывает и принимает меры по защите своих интересов в связи с возможным продолжением санкционной политики США.

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что в России могут создать банк для обслуживания оборонного сектора на базе банка «Глобэкс» на фоне возможного ввода новых санкций со стороны США.

«Действительно в Москве прорабатывают и принимают меры по защите наших интересов на фоне возможного продолжения рестриктивных и санкционных действий различных стран, которые мы по-прежнему считаем незаконными», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что не стоит заранее раскрывать «меры по хеджированию рисков». В российском экспертном сообществе считают, что намерение Вашингтона ввести ограничения против ОПК РФ означает ведение открытой конкурентной борьбы. В данном случае США пытаются вытеснить Россию из рынка вооружений.