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Экс-глава РАН представит Путину Большую российскую энциклопедию
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    Экс-глава РАН представит Путину Большую российскую энциклопедию

    12:38  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:38  20 Декабря 2017
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    Экс-глава РАН представит Путину Большую российскую энциклопедию

    Москва, 20 декабря. Бывший глава РАН Юрий Осипов представит президенту России Владимиру Путину Большую российскую энциклопедию, над созданием которой трудились более 100 академиков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент также примет Осипова — бывшего президента Академии наук. Он представит главе государства Большую российскую энциклопедию», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

    По его словам, еще в 2002 году Владимир Путин согласовал создание Большой российской энциклопедии. Именно тогда и стартовала работа по ее созданию, руководством которой занимался Осипов.

    По словам Пескова, издание получилось «хорошее, добротное». Именно Осипов будет труд 120 сотрудников ведущих научных организаций и университетов.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #песков #энциклопедия
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