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Общество
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Политика
Кремль отреагировал на принятие украинской резолюции по Крыму в ГА ООН
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    Кремль отреагировал на принятие украинской резолюции по Крыму в ГА ООН

    12:39  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:39  20 Декабря 2017
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    Кремль отреагировал на принятие украинской резолюции по Крыму в ГА ООН

    Москва, 20 декабря. В Кремле не согласны с принятой Генеральной ассамблеей ООН киевской резолюцией относительно ситуации с правами человека в Крыму. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы считаем неправильными эти формулировки, мы не согласны с ними», — решительно подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о принятой резолюции, в которой осуждаются якобы «нарушения прав человека в Крыму» и якобы «нелегальное установление на российском полуострове законов РФ», передает «РИА Новости».

    Кремль отреагировал на принятие украинской резолюции по Крыму в ГА ООН

    Напомним, Генассамблея ООН в минувший вторник приняла украинскую резолюцию по ситуации в сфере прав человека в Крыму.

    Отмечалось, что за документ отдали свои голоса 70 стран, против — 26 стран, остальные 76 государств воздержались.

    Среди поддержавших киевскую резолюцию оказалось большинство европейских стран и Соединенные Штаты. В документе Москву «решительно призывают» выполнить 12 пунктов, чтобы «непременно положить конец всем нарушениям прав человека в Крыму».

    Кремль отреагировал на принятие украинской резолюции по Крыму в ГА ООН

    Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого свыше 96% жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

    Автор: Дана Балан
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