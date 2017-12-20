Кремль отреагировал на принятие украинской резолюции по Крыму в ГА ООН

Москва, 20 декабря. В Кремле не согласны с принятой Генеральной ассамблеей ООН киевской резолюцией относительно ситуации с правами человека в Крыму. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем неправильными эти формулировки, мы не согласны с ними», — решительно подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о принятой резолюции, в которой осуждаются якобы «нарушения прав человека в Крыму» и якобы «нелегальное установление на российском полуострове законов РФ», передает «РИА Новости».

Напомним, Генассамблея ООН в минувший вторник приняла украинскую резолюцию по ситуации в сфере прав человека в Крыму.

Отмечалось, что за документ отдали свои голоса 70 стран, против — 26 стран, остальные 76 государств воздержались.

Среди поддержавших киевскую резолюцию оказалось большинство европейских стран и Соединенные Штаты. В документе Москву «решительно призывают» выполнить 12 пунктов, чтобы «непременно положить конец всем нарушениям прав человека в Крыму».

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого свыше 96% жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.