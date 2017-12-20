Лавров и Шойгу встретятся с де Мистурой в четверг

Москва, 20 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр обороны страны Сергей Шойгу 21 декабря встретятся в Москве со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, в четверг, 21 декабря Лавров и Шойгу проведут совместные переговоры де Мистурой.

Ранее Лавров обсудил график предстоящих политических контактов по Сирии с главой внешнеполитического ведомства Франции по телефону.

Напомним,что де Мистура по-прежнему видит возможность для нормализации политического процесса в Сирии, направленного на урегулирование регионального конфликта.