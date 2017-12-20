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Политика
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Политика
Лавров и Шойгу встретятся с де Мистурой в четверг
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    Лавров и Шойгу встретятся с де Мистурой в четверг

    12:23  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:29  20 Декабря 2017
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    Лавров и Шойгу встретятся с де Мистурой в пятницу

    Москва, 20 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр обороны страны Сергей Шойгу 21 декабря встретятся в Москве со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Об этом сообщили в МИД РФ.

    Как рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, в четверг, 21 декабря Лавров и Шойгу проведут совместные переговоры де Мистурой.

    Ранее Лавров обсудил график предстоящих политических контактов по Сирии с главой внешнеполитического ведомства Франции по телефону.

    Напомним,что де Мистура по-прежнему видит возможность для нормализации политического процесса в Сирии, направленного на урегулирование регионального конфликта.

    Лавров и Шойгу встретятся с де Мистурой в четверг

    Автор: Тимур Румянцев
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    #лавров #шойгу #де мистура
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