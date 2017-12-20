Зимнее солнцестояние: когда наступает в 2017 году, что это такое, праздники и приметы

«Солнце на лето — зима на мороз», — эту поговорку всегда вспоминают, когда наступает зимнее солнцестояние — самый короткий день и самая длинная ночь в году в Северном полушарии. А после зимнего солнцестояния, как известно, как бы ни было морозно, снежно и вьюжно, день, хоть и понемногу, начинает прибывать, а значит, зима обязательно уступит место долгожданной весне.

Когда в 2017 году наступает зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние, в зависимости от того, является ли текущий год високосным, приходится на 21 или 22 декабря. В 2017 (не високосном) году зимнее солнцестояние для Северного полушария наступает 21 декабря в 19.28 по московскому времени.

Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние — это астрономическое явление, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца является наибольшим. Зимнее солнцестояние в природе — это самый короткий день в году, когда солнце ниже всего поднимается над горизонтом, и затем — самая длинная ночь.

В Северном полушарии зимнее солнцестояние наступает 21 или 22 декабря, в Южном — 20 или 21 июня.

Зимнее солнцестояние в славянском народном календаре

О существовании зимнего солнцестояния (которое на Руси называли зимний солнцеворот), знали уже в древние времена. Этому дню придавалось мистическое значение, он был связан с различными приметами и поверьями. Древние славяне связывали этот день с божеством по имени Карачун (Чернобог), который являлся повелителем тьмы, подземного мира, мертвых и т.д.

Древние люди очень боялись этого божества, которое, по поверью, бродило по земле в самые длинные и холодные зимние ночи, убивая и вымораживая все живое. Поэтому считалось правильным задобрить это грозное существо, а заодно и самим немного повеселиться.

Впоследствии, после прихода на Русь христианства, культ Карачуна немного смягчился, соединившись с почитанием Николая Чудотворца, который считается заступником людей (день памяти Николая Чудотворца — в народном календаре Никола зимний — отмечается 19 декабря).

У славян с зимним солнцестоянием совпадал народный праздник Коляда, который позже соединился с Рождеством (и из-за разницы календарей немного «съехал» на начало января).

Зимнее солнцестояние в культуре разных народов

Зимнее солнцестояние было чрезвычайно важно в жизни всех древних народов, особенно земледельческих. Дело в том, что в это время решалось, сможет ли община дожить до весны, достаточно ли с лета и весны накоплено запасов. Голод был частым спутником зимне-весеннего периода, поэтому время с января по апрель называлось голодные месяцы.

Поэтому зимнее солнцестояние было принято отмечать бурным застольем и обрядовыми играми, чтобы порадоваться перед самым тяжелым временем. В это время древние скотоводческие племена забивали большую часть скота, который нечем было кормить зимой, поэтому на столах было в изобилии свежее мясо. К этому времени также поспевало вино и пиво, приготовленное летом-осенью, и обильное потребление спиртных напитков также было частью ритуального веселья.

Этот период также связан с мифами разных народов относительно рождения и смерти богов. Так, в греческо-римской мифологии богу подземного царства Аиду (Плутону) в эти дни разрешалось выходить из своего подземного царства и пировать вместе с другими небожителями на Олимпе.

О древних мифах и традициях, связанных с зимнем солнцестоянием, свидетельствуют, в частности, археологические памятники позднего неолита, такие как Стоунхендж в Англии и Ньюгрейндж в Ирландии. Основные оси этих памятников так выровнены по зрительной линии, что указывают на восход или закат солнца в день зимнего солнцестояния (Ньюгрейндж — восход, Стоунхендж — закат).

У германских народов с зимним солнцестоянием связан знаменитый праздник Йоль.

Зимнее солнцестояние: приметы и поговорки

На Руси зимним солнцестоянием, помимо бога Карачуна, заправлял его верный слуга — медведь, главный герой зимних поговорок и примет.

На Руси говорили: «На зимний солнцеворот медведь в берлоге переворачивается — с одного бока на другой поворачивается».

Также говорилось: «По медвежьему хотению зима студеная длится: повернется медведь в берлоге на другой бок — зиме половину пути до весны осталось».