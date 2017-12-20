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Сирия должна быть готова к демократическим выборам — глава МИД Турции
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    Сирия должна быть готова к демократическим выборам — глава МИД Турции

    12:26  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:26  20 Декабря 2017
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    Сирия должна быть готова к демократическим выборам — глава МИД Турции

    Баку, 20 декабря. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время визита в Азербайджан заявил, что Сирия должна быть подготовлена к демократическим выборам, урегулирование ситуации возможно только политическим путем.

    Анкара поддерживает Женевский процесс по Сирии, однако на восьмом раунде переговорщикам не удалось достичь результата. С таким мнением выступил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу в Баку. 

    «Сейчас должны нацелиться на политическое решение. Результат возможен только политическим путем», — подчеркнул он во время общения с журналистами.

    Для урегулирования ситуации необходимы «контакты всех сторон, кроме террористов», заметил Чавушоглу. 

    «Сирия также должна быть подготовлена к выборам, которые должны пройти демократично и прозрачно», — резюмировал высокопоставленный турецкий дипломат.

    Напомним, что в ноябре в Сочи состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне России-Турции-Ирана. Президент России Владимир Путин предложил провести в Сочи Конгресс нацдиалога Сирии, которая может состояться в феврале 2018 года. 

    Сирия должна быть готова к демократическим выборам — глава МИД Турции

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #выборы #россия #сирия #турция #женева
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