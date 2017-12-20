Сирия должна быть готова к демократическим выборам — глава МИД Турции

Баку, 20 декабря. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время визита в Азербайджан заявил, что Сирия должна быть подготовлена к демократическим выборам, урегулирование ситуации возможно только политическим путем.

Анкара поддерживает Женевский процесс по Сирии, однако на восьмом раунде переговорщикам не удалось достичь результата. С таким мнением выступил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу в Баку.

«Сейчас должны нацелиться на политическое решение. Результат возможен только политическим путем», — подчеркнул он во время общения с журналистами.

Для урегулирования ситуации необходимы «контакты всех сторон, кроме террористов», заметил Чавушоглу.

«Сирия также должна быть подготовлена к выборам, которые должны пройти демократично и прозрачно», — резюмировал высокопоставленный турецкий дипломат.

Напомним, что в ноябре в Сочи состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне России-Турции-Ирана. Президент России Владимир Путин предложил провести в Сочи Конгресс нацдиалога Сирии, которая может состояться в феврале 2018 года.