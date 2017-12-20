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Российские торговые сети и заправки жалуются на сбои в работе касс
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    Российские торговые сети и заправки жалуются на сбои в работе касс

    12:19  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:19  20 Декабря 2017
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    Российские торговые сети и заправки жалуются на сбои в работе касс

    Москва 20 декабря. Сеть столичных магазинов «Магнолия» приостановила работу из-за сбоя касс, следует из сообщений, размещенных на дверях некоторых магазинов торговой сети.

    «Проблема с кассами, возник сбой в кассовых аппаратах, детальных данных пока нет», — сообщил «Ведомостям» сооснователь сети «Магнолия» Василий Тарадин.

    По словам совладельца крупнейшей сети по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что ритейлер также столкнулся с проблемами.

    По информации агентства «Интерфакс», автозаправки также сообщают о проблемах. В частности, проблемы были зафиксированы на АЗС «Лукойл» и «Роснефти».

    На сбои в работе жалуются и региональные компании. В Барнауле с проблемами столкнулись заправки «Лукойл», сеть магазинов «Мария-Ра», «Аникс», «Ярче».

    Автор: Алексей Громов
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    #сбои #торговые сети
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