Российские торговые сети и заправки жалуются на сбои в работе касс

Москва 20 декабря. Сеть столичных магазинов «Магнолия» приостановила работу из-за сбоя касс, следует из сообщений, размещенных на дверях некоторых магазинов торговой сети.

«Проблема с кассами, возник сбой в кассовых аппаратах, детальных данных пока нет», — сообщил «Ведомостям» сооснователь сети «Магнолия» Василий Тарадин.

По словам совладельца крупнейшей сети по продаже техники и электроники DNS Дмитрий Алексеев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что ритейлер также столкнулся с проблемами.

По информации агентства «Интерфакс», автозаправки также сообщают о проблемах. В частности, проблемы были зафиксированы на АЗС «Лукойл» и «Роснефти».

На сбои в работе жалуются и региональные компании. В Барнауле с проблемами столкнулись заправки «Лукойл», сеть магазинов «Мария-Ра», «Аникс», «Ярче».