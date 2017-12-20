В Киеве обвинили Белоруссию в «подыгрывании» Кремлю из-за резолюции по Крыму

Киев, 20 декабря. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала Белоруссию за то, что при голосовании в Генеральной ассамблее ООН Минск не поддержал украинскую резолюцию по Крыму, в которой говорится о якобы имеющих место нарушениях прав человека на полуострове.

Геращенко назвала некорректным такую позицию Белоруссии в контексте нейтрального статуса государства в качестве площадки для переговоров по Донбассу и обвинила Минск в том, что он якобы «подыгрывает Кремлю».

«Если Беларусь как площадка для переговоров в Минском формате претендует на нейтральный статус и миротворческую миссию в урегулировании ситуации на Донбассе, она не должна подыгрывать Кремлю, в том числе и при голосовании в Генеральной ассамблеи ООН», — заявила Геращенко.

Результаты голосования по поводу украинской резолюции вице-спикер проанализировала на своей странице в Facebook, отметив, что среди воздержавшихся оказалось много африканских и латиноамериканских стран. Геращенко объяснила это тем, что «элиты» этих государств закончили российские вузы, поэтому якобы «по привычке смотрят в сторону Кремля».

Политик также вспомнила, что Казахстан и Белоруссия являются союзниками России и придерживаются общей с Москвой позиции в международных вопросах. Однако, по ее мнению, в резолюции по Крыму правой является только украинская позиция, поскольку она якобы защищает права человека.

«Считаю такие голосования Беларуси — именно в контексте ее претензий на миротворческую миссию – некорректными», — заявила Геращенко.

Напомним, накануне Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла украинскую резолюцию по Крыму. Крымчане встретили такое решение жесткой критикой. Об этом они сообщили в соцсетях, напомнив, что на полуострове ситуация сегодня стабильная, и в отличие от Украины, где «миллионы граждан лишены права изучать родные языки», в республике три государственных языка.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение республики к России. Однако Киев и ряд западных государств решение крымчан не признают.