Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Совфеде связали сбор биоматериала россиян американцами с созданием генетического оружия
Политика
В Киеве обвинили Белоруссию в «подыгрывании» Кремлю из-за резолюции по Крыму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Киеве обвинили Белоруссию в «подыгрывании» Кремлю из-за резолюции по Крыму

    12:30  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:32  20 Декабря 2017
    110

    Геращенко назвала некорректным голосование Белоруссии против резолюции Украины по Крыму

    Киев, 20 декабря. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала Белоруссию за то, что при голосовании в Генеральной ассамблее ООН Минск не поддержал украинскую резолюцию по Крыму, в которой говорится о якобы имеющих место нарушениях прав человека на полуострове.

    Геращенко назвала некорректным такую позицию Белоруссии в контексте нейтрального статуса государства в качестве площадки для переговоров по Донбассу и обвинила Минск в том, что он якобы «подыгрывает Кремлю».

    «Если Беларусь как площадка для переговоров в Минском формате претендует на нейтральный статус и миротворческую миссию в урегулировании ситуации на Донбассе, она не должна подыгрывать Кремлю, в том числе и при голосовании в Генеральной ассамблеи ООН», — заявила Геращенко.

    Результаты голосования по поводу украинской резолюции вице-спикер проанализировала на своей странице в Facebook, отметив, что среди воздержавшихся оказалось много африканских и латиноамериканских стран. Геращенко объяснила это тем, что «элиты» этих государств закончили российские вузы, поэтому якобы «по привычке смотрят в сторону Кремля».

    Геращенко назвала некорректным голосование Белоруссии против резолюции Украины по Крыму

    Политик также вспомнила, что Казахстан и Белоруссия являются союзниками России и придерживаются общей с Москвой позиции в международных вопросах. Однако, по ее мнению, в резолюции по Крыму правой является только украинская позиция, поскольку она якобы защищает права человека.

    «Считаю такие голосования Беларуси — именно в контексте ее претензий на миротворческую миссию – некорректными», — заявила Геращенко.

    Напомним, накануне Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла украинскую резолюцию по Крыму. Крымчане встретили такое решение жесткой критикой. Об этом они сообщили в соцсетях, напомнив, что на полуострове ситуация сегодня стабильная, и в отличие от Украины, где «миллионы граждан лишены права изучать родные языки», в республике три государственных языка.

    Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение республики к России. Однако Киев и ряд западных государств решение крымчан не признают.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть