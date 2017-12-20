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Кремль не комментирует обмен заявлениями между Дамаском и Парижем
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    Кремль не комментирует обмен заявлениями между Дамаском и Парижем

    12:09  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:46  20 Декабря 2017
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    В Кремле не комментируют заявления Дамаска и Парижа — Песков

    Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не склонны комментировать обмен заявлениями между Дамаском и Парижем. 

    Песков назвал внутренним делом Сирии и Франции обмен мнениями между Дамаском и Парижем. Таким образом Дмитрий Песков ответил на просьбу журналиста дать оценку французскому МИД, который раскритиковал президента САР Башара Асада, обвинившего Париж в поддержке терроризма. 

    «Мы не хотели бы комментировать. Безусловно, обмен заявлениями между Дамаском и Парижем, это не наше дело», — сказал пресс-секретарь. 

    Песков подчеркнул, что страны, которые могут внести свой вклад в процесс политического урегулирования в Сирии, должны продолжить работу.

    «И вы знаете, что Россия в этом плане работает не покладая рук», — добавил он.

    Напомним, что ранее французские власти обвинили президента Сирии Башара Асада в срыве переговоров в Женеве, в Дамаске заявили, что Франция «была во главе тех, кто поддерживал терроризм» в САР. Позднее во французском МИД добавили, что Асад находится не в том положении, чтобы критиковать Париж, поскольку якобы зависит от партнеров — России и Ирана. 

    Отметим, что постпред РФ при ООН в женевском офисе Алексей Бородавкин назвал неудачным восьмой раунд переговоров по Сирии. Дипломат подчеркнул, что сирийская оппозиция сделала невозможным участие в переговорах делегации Дамаска. Итоги встречи не внушают оптимизма, резюмировал Бородавкин.

    Кремль не комментирует обмен заявлениями между Дамаском и Парижем

    Автор: Ирина Селезнева
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