Кремль не комментирует обмен заявлениями между Дамаском и Парижем

Москва, 20 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не склонны комментировать обмен заявлениями между Дамаском и Парижем.

Песков назвал внутренним делом Сирии и Франции обмен мнениями между Дамаском и Парижем. Таким образом Дмитрий Песков ответил на просьбу журналиста дать оценку французскому МИД, который раскритиковал президента САР Башара Асада, обвинившего Париж в поддержке терроризма.

«Мы не хотели бы комментировать. Безусловно, обмен заявлениями между Дамаском и Парижем, это не наше дело», — сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что страны, которые могут внести свой вклад в процесс политического урегулирования в Сирии, должны продолжить работу.

«И вы знаете, что Россия в этом плане работает не покладая рук», — добавил он.

Напомним, что ранее французские власти обвинили президента Сирии Башара Асада в срыве переговоров в Женеве, в Дамаске заявили, что Франция «была во главе тех, кто поддерживал терроризм» в САР. Позднее во французском МИД добавили, что Асад находится не в том положении, чтобы критиковать Париж, поскольку якобы зависит от партнеров — России и Ирана.

Отметим, что постпред РФ при ООН в женевском офисе Алексей Бородавкин назвал неудачным восьмой раунд переговоров по Сирии. Дипломат подчеркнул, что сирийская оппозиция сделала невозможным участие в переговорах делегации Дамаска. Итоги встречи не внушают оптимизма, резюмировал Бородавкин.