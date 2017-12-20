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Асад был и остается законным президентом Сирии — Кремль
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    Асад был и остается законным президентом Сирии — Кремль

    12:09  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:40  20 Декабря 2017
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    Асад был и остается законным президентом Сирии — Кремль

    Москва, 20 декабря. Президент Сирии Башар Асад был и остается законным президентом Сирийской Республики. Об этом заявили в Кремле.

    «Что касается самого Асада, он был и остается законным президентом Сирийской Арабской Республики», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

    Асад был и остается законным президентом Сирии — Кремль

    Напомним, ранее Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать законную власть Сирии, а также будет способствовать политическому урегулированию ситуации в стране, передает «РИА Новости».

    Асад был и остается законным президентом Сирии — Кремль

    Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства в очередной раз напомнил, что политика российской стороны направлена на восстановление и сохранение Сирии, поддержку законных властей и на поиски политического урегулирования конфликта.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сирия #песков #асад
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