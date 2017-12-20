Асад был и остается законным президентом Сирии — Кремль

Москва, 20 декабря. Президент Сирии Башар Асад был и остается законным президентом Сирийской Республики. Об этом заявили в Кремле.

«Что касается самого Асада, он был и остается законным президентом Сирийской Арабской Республики», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать законную власть Сирии, а также будет способствовать политическому урегулированию ситуации в стране, передает «РИА Новости».

Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства в очередной раз напомнил, что политика российской стороны направлена на восстановление и сохранение Сирии, поддержку законных властей и на поиски политического урегулирования конфликта.