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Политика
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Общество
Алехину задержали за несанкционированную акцию у здания ФСБ
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    Алехину задержали за несанкционированную акцию у здания ФСБ

    12:29  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:30  20 Декабря 2017
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    Алехину задержали у здания ФСБ за проведение несанкционированной акции

    Москва, 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали участницу скандальной группы Pussy Riot Марию Алехину около главного здания ФСБ России за проведение несанкционированной акции.

    По информации Федерального агентства новостей, в настоящее время Алехина доставлена в Мещанский отдел полиции, ее задержали за проведение акции, не согласованной властями. Решение относительно меры пресечения для девушки еще не принято — по всей видимости, ей придется заплатить штраф.  

    Мария Алехина получила скандальную известность в 2012 году, когда вместе с другими участницами группы Pussy Riot она исполнила так называемый «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. Участниц выступления осудили за оскорбление чувств верующих. 

    Автор: Федор Веснин
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    #pussy riot #задержание #алехина
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