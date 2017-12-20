Алехину задержали за несанкционированную акцию у здания ФСБ

Москва, 20 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали участницу скандальной группы Pussy Riot Марию Алехину около главного здания ФСБ России за проведение несанкционированной акции.

По информации Федерального агентства новостей, в настоящее время Алехина доставлена в Мещанский отдел полиции, ее задержали за проведение акции, не согласованной властями. Решение относительно меры пресечения для девушки еще не принято — по всей видимости, ей придется заплатить штраф.

Мария Алехина получила скандальную известность в 2012 году, когда вместе с другими участницами группы Pussy Riot она исполнила так называемый «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. Участниц выступления осудили за оскорбление чувств верующих.