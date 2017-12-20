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Общество
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Украина
Ганапольский предрек России и Украине «100 лет вражды»
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    Ганапольский предрек России и Украине «100 лет вражды»

    14:28  20 Декабря 2017  /обновлено: 14:28  20 Декабря 2017
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    Украинский журналист предрек Москве и Киеву сто лет войны

    Москва, 20 декабря. Журналист Матвей Ганапольский заявил, что вражда России и Украины продолжится десятки лет. Одной из причин этого является тот факт, что эпохальное словосочетание «Крым наш» произнес отнюдь не президент России Владимир Путин, а российский народ, он же впоследствии популяризировал его.  

    «Крым наш» закричал не Путин, не Рогозин, не Дмитрий Анатольевич Медведев. «Крым наш» закричал весь российский народ», — заявил журналист в эфире телеканала 112, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, изменятся отношения Москвы и Киева.

    Ганапольский подчеркнул, что, по его мнению, единодушное решение россиян по Крыму является одной из причин, почему дружбы между Россией и Украиной еще долго не будет.

    Журналист предположил, что отношения России и Украины будут развиваться по сценарию отношений Армении и Азербайджана, то есть государства будут «враждующими странами на 50–100 лет вперед». 

    Он также отметил, что Украина продолжит дрейфовать в сторону Запада. 

    Напомним, Крым присоединился к России после референдума, проведенного на полуострове в 2014 году. Тогда результаты всеобщего голосования представителей всех этнических и социальных групп крымского общества недвусмысленно показали, что жители полуострова хотят быть россиянами. Решение за присоединении к РФ в Крыму поддержали более 95% местных жителей.     

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #украина #крым #дружба
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