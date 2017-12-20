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Ученые назвали черты характера, влияющие на продолжительность жизни
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    Ученые назвали черты характера, влияющие на продолжительность жизни

    12:50  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  20 Декабря 2017
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    Ученые назвали черты характера, влияющие на продолжительность жизни

    Рим, 20 декабря. Итальянские психологи после масштабного исследования пришли к выводу, что у людей, перешагнувших 100-летний рубеж, есть общие черты характера. К ним относятся  упрямство, властность и потребность в чувстве контроля, пишет International Psychogeriatrics.

    Психологи считают, что люди, обладающие рядом качеств, могут прожить долгую жизнь, преодолев 90-летний рубеж и даже приблизятся к столетнему юбилею. По словам профессора Филипа Джесте, те мужчины и женщины, которые позитивно настроены по отношению к жизни, отличаются собранностью, по-хорошему упрямы и поддерживают родственные связи, живут дольше. Еще показательными являются их религиозность и привязанность к земле.

    Согласно исследованиям, жители Южной Италии считают, что сами руководят своей жизнью и «не собираются сдаваться». Несмотря на ухудшение физического здоровья, в психологическом плане старики чувствовали себя лучше, чем в годы молодости, отмечает Planet today

    «Я всегда думаю о лучшем. В жизни всегда есть решение. Так учил мой отец: всегда сталкиваться с трудностями и надеяться на лучшее», — сказал один из участников исследования, признавшись, что никогда не отказывался от активной жизненной позиции.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #ученые #долгожители #старики
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