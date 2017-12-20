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Политика
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Политика
Глава МИД Великобритании считает невозможной перезагрузку отношений с РФ
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    Глава МИД Великобритании считает невозможной перезагрузку отношений с РФ

    13:01  20 Декабря 2017  /обновлено: 13:01  20 Декабря 2017
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    Глава МИД Великобритании считает невозможной перезагрузку отношений с РФ

    Москва, 20 декабря. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не верит в перезагрузку отношений с Россией, но выступает за их сохранение.

    В интервью Польскому агентству печати глава британского дипведомства заявил, что «нельзя продолжать отношения, делая вид, что ничего не произошло».

    «Мы все помним трагическую историю с Хиллари Клинтон и ее кнопкой для перезагрузки отношений с Россией. Я не верю, что это возможно на данном этапе», — сказал Джонсон.

    Дипломат также подчеркнул, что Великобритания решительно настроена на сохранение введенных в отношении РФ санкций до тех пор, «пока не прекратится дестабилизирующая ситуацию в Донбассе активность и не будет решен вопрос о статусе Крыма». Кроме того, власти Великобритании озабочены предполагаемой «активностью РФ в сфере кибербезопасности и ее деятельностью на территории Западных Балкан».

    Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то, по словам Джонсона, позиции Великобритании и России «по Украине и Сирии сильно различаются», а по Ирану и ядерному соглашению страны имеют «схожие взгляды». Кроме того, считает британский дипломат, «мы в состоянии конструктивно говорить о Северной Корее».

    Борис Джонсон уверен, что Великобритании следует сохранять рабочие отношения с Москвой и взаимодействие в тех сферах, где возможен компромисс. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #великобритания #джонсон #мид
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