Глава МИД Великобритании считает невозможной перезагрузку отношений с РФ

Москва, 20 декабря. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не верит в перезагрузку отношений с Россией, но выступает за их сохранение.

В интервью Польскому агентству печати глава британского дипведомства заявил, что «нельзя продолжать отношения, делая вид, что ничего не произошло».

«Мы все помним трагическую историю с Хиллари Клинтон и ее кнопкой для перезагрузки отношений с Россией. Я не верю, что это возможно на данном этапе», — сказал Джонсон.

Дипломат также подчеркнул, что Великобритания решительно настроена на сохранение введенных в отношении РФ санкций до тех пор, «пока не прекратится дестабилизирующая ситуацию в Донбассе активность и не будет решен вопрос о статусе Крыма». Кроме того, власти Великобритании озабочены предполагаемой «активностью РФ в сфере кибербезопасности и ее деятельностью на территории Западных Балкан».

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то, по словам Джонсона, позиции Великобритании и России «по Украине и Сирии сильно различаются», а по Ирану и ядерному соглашению страны имеют «схожие взгляды». Кроме того, считает британский дипломат, «мы в состоянии конструктивно говорить о Северной Корее».

Борис Джонсон уверен, что Великобритании следует сохранять рабочие отношения с Москвой и взаимодействие в тех сферах, где возможен компромисс.