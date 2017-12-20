В Раде объяснили, какие проблемы ждут Украину в случае возвращения Донбасса

Киев, 20 декабря. Координатор киевской группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук считает, что на экономику Украины будет возложена серьезная нагрузка в случае возвращения украинского контроля над всей территорией Донбасса.

По его словам, в настоящее время неизвестно, сколько нужно денег на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, сегодня существуют только приблизительные оценки. Тымчук также указал на то, что Киеву предстоит решить социально-экономические проблемы в регионе, а вариант невыплаты невыплаты пенсий и социальных пособий уже «не прокатит».

Нардеп выразил мнение, что в случае возвращения Донбасса Украине будет оказана международная помощь. Так, в случае принятия закона о деоккупации Донбасса основная часть экономических проблем решится при помощи репараций

«Подавая иски в международные суды и требуя компенсации от оккупанта, который довел регион до этого состояния», — заключил Тымчук, сообщает издание «Апостроф».

Напомним, ранее в Киеве назвали механизм, который поможет вернуть «оккупированные Россией» Крым и Донбасс: для этого необходимо оказать на Россию сильное давление в экономической и иных сферах.