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Общество
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Украина
В Раде объяснили, какие проблемы ждут Украину в случае возвращения Донбасса
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    В Раде объяснили, какие проблемы ждут Украину в случае возвращения Донбасса

    12:23  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:24  20 Декабря 2017
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    В Раде объяснили, какие проблемы ждут Украину в случае возвращения Донбасса

    Киев, 20 декабря. Координатор киевской группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук считает, что на экономику Украины будет возложена серьезная нагрузка в случае возвращения украинского контроля над всей территорией Донбасса.

    По его словам, в настоящее время неизвестно, сколько нужно денег на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, сегодня существуют только приблизительные оценки. Тымчук также указал на то, что Киеву предстоит решить социально-экономические проблемы в регионе, а вариант невыплаты невыплаты пенсий и социальных пособий уже «не прокатит».

    Нардеп выразил мнение, что в случае возвращения Донбасса Украине будет оказана международная помощь. Так, в случае принятия закона о деоккупации Донбасса основная часть экономических проблем решится при помощи репараций

    «Подавая иски в международные суды и требуя компенсации от оккупанта, который довел регион до этого состояния», — заключил Тымчук, сообщает издание «Апостроф».

    Напомним, ранее в Киеве назвали механизм, который поможет вернуть «оккупированные Россией» Крым и Донбасс: для этого необходимо оказать на Россию сильное давление в экономической и иных сферах.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #украина
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