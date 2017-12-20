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Общество
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Экономика
Белоруссия объявила об отказе от импорта российской электроэнергии с 2018 года
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    Белоруссия объявила об отказе от импорта российской электроэнергии с 2018 года

    12:21  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:21  20 Декабря 2017
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    Белоруссия объявила об отказе от импорта российской электроэнергии с 2018 года

    Минск, 20 декабря. В 2018 году Белоруссия полностью откажется от закупок российской электроэнергии. Соответствующее заявление сделал министр энергетики страны Владимир Потупчик, выступая в белорусском парламенте.

    «По тем ценам, которые предложила Россия, мы отказываемся покупать, будем замещать собственной выработкой», — заявил министр.

    По его словам, со следующего года Белоруссия полностью отказывается от импорта электроэнергии.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #белоруссия #энергетика
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