Белоруссия объявила об отказе от импорта российской электроэнергии с 2018 года

Минск, 20 декабря. В 2018 году Белоруссия полностью откажется от закупок российской электроэнергии. Соответствующее заявление сделал министр энергетики страны Владимир Потупчик, выступая в белорусском парламенте.

«По тем ценам, которые предложила Россия, мы отказываемся покупать, будем замещать собственной выработкой», — заявил министр.

По его словам, со следующего года Белоруссия полностью отказывается от импорта электроэнергии.