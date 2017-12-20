«Ничего он не принесет вам»: депутат Рады высмеял письмо Саакашвили к Порошенко

Киев, 20 декабря. Депутат Верховной рады Украины Виталий Чепинога высмеял письмо бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области к украинскому президенту Петру Порошенко, которое накануне появилось в Сети.

Соответствующий пост Чепинога опубликовал на своей странице в Facebook. Депутат пошутил, что Саакашвили ошибся и, пока все писали святому Николаю (аналог Деда Мороза на Украине), написал Порошенко, но такой «волшебник» ничего не принесет на праздник.

«А мне Мишу даже жаль немного. Все письма писали Николаю, а он — Порошенко. И не подсказал же никто. Ничего он не принесет вам, Михаил Николозович, это не тот человек. Еще и сама подушка пропадет», — написал Чепинога.

Иронию депутата поддержали и пользователи социальной сети.

«Одеяло убежало <…> И подушка как лягушка» — все, как в книге написано», — добавили они, согласившись с Чепиногой, что подушка Саакашвили точно пропадет, если в роли персонального Деда Мороза политика выступит Петр Порошенко.

Напомним, письмо Михаила Саакашвили к Петру Порошенко опубликовал накануне пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко, отметив, что обещания, о которых написано в послании, Саакашвили не сдержал.

Ранее письмо также обсудили российские Интернет-пользователи, особенно обратив внимание на «грамотность» политика: письмо Саакашвили написал на русском, допустив при этом много орфографических и пунктуационных ошибок.