Сирия: боевики ИГИЛ атаковали подконтрольные курдам SDF территории

Хасака, 20 декабря. «Спящая» ячейка «Исламского государства»1 провела рейд в тылах курдов «Сирийских демократических сил» на востоке Сирии.

По данным арабского информационного портала «Аль-Масдар» атака боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) произошла в населенном пункте Аль-Габия около восточных границ Сирийской арабской республики.

Боевики «Халифата» проникли в тыл оппозиционного альянса глубоко за оборонительными линиями и напали на один из укрепленных пунктов «Сирийских демократических сил». В результате столкновения был убит один из командиров альянса. Вместе с ним погибли четыре гражданских лица. Источник отмечает, что мирные граждане были убиты исламистами по обвинению в симпатиях по отношению к SDF.

После совершения рейда игиловцы смогли покинуть населенный пункт и скрыться в пустынных районах приграничья.

1 Организация запрещена на территории РФ.