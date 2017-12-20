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Сирия: боевики ИГИЛ атаковали подконтрольные курдам SDF территории
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    Сирия: боевики ИГИЛ атаковали подконтрольные курдам SDF территории

    12:36  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:36  20 Декабря 2017
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    Сирия: боевики ИГИЛ атаковали подконтрольные курдам SDF территории

    Хасака, 20 декабря. «Спящая» ячейка «Исламского государства»1 провела рейд в тылах курдов «Сирийских демократических сил» на востоке Сирии.

    По данным арабского информационного портала «Аль-Масдар» атака боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) произошла в населенном пункте Аль-Габия около восточных границ Сирийской арабской республики.

    Боевики «Халифата» проникли в тыл оппозиционного альянса глубоко за оборонительными линиями и напали на один из укрепленных пунктов «Сирийских демократических сил». В результате столкновения был убит один из командиров альянса. Вместе с ним погибли четыре гражданских лица. Источник отмечает, что мирные граждане были убиты исламистами по обвинению в симпатиях по отношению к SDF.

     После совершения рейда игиловцы смогли покинуть населенный пункт и скрыться в пустынных районах приграничья.

    Сирия: боевики ИГИЛ атаковали подконтрольные курдам SDF территории

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #курды #sdf
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