Киев закрыл российскому офицеру из СЦКК въезд на Украину

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Москва, 20 декабря. Российскому офицеру, который работал в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), запретили въезд на территорию Украины сроком на три года. Это связано с тем, что военнослужащий РФ посещал полуостров Крым.

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook опубликовал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Российские офицеры, входившие в состав СЦКК, вчера вечером выехали из Украины. Оформление проходило в пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. При оформлении был обнаружен офицер, подполковник, посещавший Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска. Он подтвердил в апреле 2017 посещал полуостров. На основании действующего законодательства пограничники закрыли ему въезд в Украину на 3 года», — написал Слободян.

Напомним, ранее стало известно, что члены российской группы сотрудников Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) выходят из состава организации. Причиной такого шага стало давление украинской стороны, которая с самого начала работы Центра не давала российским офицерам продуктивно работать.

О том, что Киев и лично украинский президент Петр Порошенко заинтересованы в том, чтобы Совместный центр прекратил свою работу, ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркивал, что существует множество доказательств того, что украинские представители организации саботируют работу Центра.