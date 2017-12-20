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Сирия новости 20 декабря 12.30: потери курдов в Дейр-эз-Зоре, САА совершила рывок на юго-западе Дамаска
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    Сирия новости 20 декабря 12.30: потери курдов в Дейр-эз-Зоре, САА совершила рывок на юго-западе Дамаска

    12:30  20 Декабря 2017
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    САА совершила рывок на юго-западе Дамаска

    Сирия, 20 декабря. САА и ее союзники установили огневой контроль над шоссе Бейт ДжиннМугр Аль-Мир в Дамаске. Курды терпят потери в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. В рядах вооруженной оппозиции в Идлибе произошли новые междоусобные столкновения, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** в районе города Аль-Латамина к северу от Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под огневой контроль шоссе Бейт ДжиннМугр Аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск; обстреливают позиции боевиков в северной части Хамы.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 атаковало позиции курдов на левом берегу Евфрата в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из главарей в результате взрыва СВУ в городе Дарат Изза в провинции Алеппо; выступила против временного правительства вооруженной оппозиции в Идлибе.

    Курды: лишились одного из своих бойцов в столкновениях с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Части Сирийской арабской армии (САА) и союзных ей ополченческих отрядов совершили крупный рывок на юго-западе провинции Дамаск, где уже несколько недель ведется полномасштабное наступление против исламистов антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». Ранее сообщалось о том, что правительственным силам удалось занять ряд ключевых холмов. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, благодаря этому под огневым контролем войск САР оказалась дорога, пролегающая между крупнейшими бастионами «Джебхат Ан-Нусры»1 — городами Бейт Джинн и Мугр Аль-Мир. Военные источники AMN передают, что в данный момент сирийские подразделения со своих позиций на освобожденных стратегических высотах ведут огонь по укреплениям боевиков, чтобы не дать радикалам возможности перегруппироваться. В свою очередь, оппозиционные Twitter-каналы заявляют, что в ходе столкновений несколько проасадовских бойцов были убиты. Тем не менее официальные информагентства пока не подтверждали данные сведения.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Высокопоставленный главарь «Тахрир Аш-Шам» Кассиль Мустафа Аль-Хилло погиб в результате ранений, полученных при взрыве самодельного взрывного устройства, сообщает канал в соцсети Twitter Terror Monitor. Инцидент произошел в городе Дарат Изза, расположенном к северо-западу от Алеппо. Информация о том, кем была установлена бомба, выясняется. Напомним, данный населенный пункт находится под контролем протурецких группировок так называемой сирийской вооруженной оппозиции — прежде всего, Сирийской свободной армии** (ССА) и «Ахрар Аш-Шам» — и располагается к югу от линии соприкосновения с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    К востоку от реки Евфрат возобновились столкновения между Сирийской демократической армией**** (SDF), состоящей преимущественно из курдских бойцов YPG, и остатками отрядов «Исламского государства». Согласно информации местного источника в социальной сети Twitter (@Eg___ar), в ходе последних боев террористами был убит один из членов курдского вооруженного формирования. Несмотря на то, что благодаря, прежде всего, ВКС РФ и САА ИГИЛовцы потеряли все ранее занимаемые ими территории в Сирии и больше не представляют единой силы, в отдельных районах арабской республики по-прежнему сохраняется присутствие разрозненных бандгрупп и «спящих ячеек» боевиков.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    В провинции Даръа боевики группировки «Джейш Ас-Саура», так называемой «Армии революции», ужесточили надзор на контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (althawraarmy). Местные активисты передают, что это происходит вследствие участившихся нападений на лидеров вооруженной оппозиции. Напомним, за последние несколько недель ряд главарей различных антиправительственных формирований были ликвидированы. Предполагается, что ответственность за нападения и организацию взрывов лежит на террористах подконтрольной «Исламскому государству» организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Напомним, ИГИЛовцы выступают против оппозиционных группировок на юго-западе региона. Сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что противники продолжают вести ожесточенные бои в бассейне реки Ярмук на линии разграничения сил сторон.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» захватили несколько офисов так называемого сирийского временного правительства, сформированного оппозиционными силами, в городе Маарет Ан-Нуман на юге провинции Идлиб. Как сообщает новостной Twitter-канал (@badly_xeroxed), исламисты заняли здания министерств здравоохранения и образования, захватив в плен Мохамеда Фураса Аль-Джунди, так называемого министра здравоохранения, и еще нескольких высокопоставленных представителей оппозиционных сил. «Джебхат Ан-Нусра» является наиболее влиятельной группировкой в регионе, под ее контролем, в частности, находится административный центр провинции. Между ней и другими незаконными формированиями, также базирующимися в Идлибе, регулярно возникают вооруженные стычки из-за разногласий относительно распределения контроля над регионом.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    К северу от столицы региона возобновились вооруженные столкновения между отрядами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» и силами САР. По данным новостного портала Al Masdar News, артиллерийским обстрелам со стороны правительственной армии подверглись опорные пункты группировки вблизи города Аль-Латамина. Одновременно удары по укрепрайонам исламистов наносят объединенные силы российских ВКС и ВВС Сирии. Как передает военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq), поступает информация о том, что в скором времени Сирийская арабская армия (САА) начнет наземное наступление в данном районе. В настоящий момент САА уже мобилизует войска и стягивает военную технику в район населенных пунктов Хелфая и Тайбат Аль-Имам, расположенных южнее Аль-Латамины. Напомним, город был захвачен боевиками «Ан-Нусры» в 2012 году и является одним из ключевых оплотов коалиции «Тахрир Аш-Шам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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