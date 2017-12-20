Журнал Nature назвал 10 самых важных людей науки 2017 года

Нью-Йорк, 20 декабря. Научный журнал Nature составил рейтинг людей, повлиявших на развитие науки в 2017 году. В список попали ученые и чиновники, а также участники различных исследований.

Лидером рейтинга стал Дэвид Лиу, принимавший участие в модернизации технологии CRISPR. За 10 лет работы над улучшением технологии редактирования генома Лиу достиг небывалых результатов. В частности, его работа позволит корректировать основание ДНК с помощью специального фермента, которого раньше не существовало.

На втором месте — Марика Бранчези, которая сыграла ключевую роль в обнаружении гравитационных волн от слияния нейронных звезд. Именно она стала «связующим звеном» между астрономами и физиками.

Третье место и 12-летняя Эмили Уайтхед, которая стала живым доказательством того, что новая методика лечения лимфобластного лейкоза действительно эффективна. Девочке удалось победить рак, когда здоровые клетки ее организма клетки начали «атаковать» зараженные.

В список также попали китайский «отец квантов» Цзянь-Вэй Пан, генетик Дженнифер Бери, сейсмолог Виктор Круз-Атиенца, глава комиссии по атомной энергетике Иордании Хален Тукан, глава Организации по Договору о запрете ядерных испытаний Ласин Зербо и другие.