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Журнал Nature назвал 10 самых важных людей науки 2017 года
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    Журнал Nature назвал 10 самых важных людей науки 2017 года

    11:48  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:48  20 Декабря 2017
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    Журнал Nature назвал 10 самых важных людей науки 2017 года

    Нью-Йорк, 20 декабря. Научный журнал Nature составил рейтинг людей, повлиявших на развитие науки в 2017 году. В список попали ученые и чиновники, а также участники различных исследований.

    Лидером рейтинга стал Дэвид Лиу, принимавший участие в модернизации технологии CRISPR. За 10 лет работы над улучшением технологии редактирования генома Лиу достиг небывалых результатов. В частности, его работа позволит корректировать основание ДНК с помощью специального фермента, которого раньше не существовало.

    На втором месте — Марика Бранчези, которая сыграла ключевую роль в обнаружении гравитационных волн от слияния нейронных звезд. Именно она стала «связующим звеном» между астрономами и физиками.

    Журнал Nature назвал 10 самых важных людей науки 2017 года

    Третье место и 12-летняя Эмили Уайтхед, которая стала живым доказательством того, что новая методика лечения лимфобластного лейкоза действительно эффективна. Девочке удалось победить рак, когда здоровые клетки ее организма клетки начали «атаковать» зараженные.

    В список также попали китайский «отец квантов» Цзянь-Вэй Пан, генетик Дженнифер Бери, сейсмолог Виктор Круз-Атиенца, глава комиссии по атомной энергетике Иордании Хален Тукан, глава Организации по Договору о запрете ядерных испытаний Ласин Зербо и другие.

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #наука
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