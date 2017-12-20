Сербия заручилась поддержкой Путина по урегулированию ситуации в Косово

Белград, 20 декабря. Сербия рассчитывает на посреднические усилия Российской Федерации в вопросе урегулирования ситуации в Косово. Об этом сообщил в среду сербский президент Александар Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Вучич напомнил, что вопрос относительно Косово поднималась на прошедших во вторник переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным.

Сербский глава подчеркнул, что у Белграда и Москвы есть определенные договоренности на этот счет.

«В случае каких-либо конфликтов для примирения формат будет расширяться», — добавил он.

Кроме того, президент Сербии рассказал, что спросил у Путина, сможет ли российская сторона также стать посредником.

«Президент России согласился», — уточнил Вучич.

Накануне Путин получил приглашение от сербского коллеги посетить Белград.

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