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Политика
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Политика
Сербия заручилась поддержкой Путина по урегулированию ситуации в Косово
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    Сербия заручилась поддержкой Путина по урегулированию ситуации в Косово

    11:49  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:50  20 Декабря 2017
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    Сербия заручилась поддержкой Путина по урегулированию ситуации в Косово

    Белград, 20 декабря. Сербия рассчитывает на посреднические усилия Российской Федерации в вопросе урегулирования ситуации в Косово. Об этом сообщил в среду сербский президент Александар Вучич в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

    Вучич напомнил, что вопрос относительно Косово поднималась на прошедших во вторник переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Сербия заручилась поддержкой Путина по урегулированию ситуации в Косово

    Сербский глава подчеркнул, что у Белграда и Москвы есть определенные договоренности на этот счет.

    «В случае каких-либо конфликтов для примирения формат будет расширяться», — добавил он.

    Кроме того, президент Сербии рассказал, что спросил у Путина, сможет ли российская сторона также стать посредником.

    «Президент России согласился», — уточнил Вучич.

    Накануне Путин получил приглашение от сербского коллеги посетить Белград.

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    Автор: Дана Балан
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