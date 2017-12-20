Сооружение пролетов железнодорожной части моста в Крым начнется к весне

Симферополь, 20 декабря. Сооружение пролетов железнодорожной части моста через Керченский начнется к весне.

«До конца зимы строители планируют начать сооружение пролетов под железную дорогу над акваторией Керченского пролива», — сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Как отметили строители, укрупнительная сборка пролетных строений железнодорожной части моста выполнена на пятую часть от проекта. По данным инфоцентра, более половины всех опор под железную дорогу уже полностью готово к сегодняшнему дню.

Ранее стало известно, что строители моста через Керченский пролив завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода. Таким образом можно сказать, что мостовое полотно Крымского моста длиной 17 километров от Тамани до Крыма полностью собрано.