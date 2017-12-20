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Общество
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Экономика
Орешкин сообщил об историческом минимуме ставки по ипотеке в России
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    Орешкин сообщил об историческом минимуме ставки по ипотеке в России

    11:39  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:39  20 Декабря 2017
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    Орешкин сообщил об историческом минимуме ставки по ипотеке в России

    Москва, 20 декабря. Ипотечные ставки в стране в первые в истории опустились ниже 10%, об этом сообщил глава МЭР Максим Орешкин во время конференции Ассоциации европейского бизнеса.

    Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что строительный сектор страны начинает восстанавливаться. Он констатировал, что растет спрос на жилье, в связи с чем оживляется ипотечный рынок. 

    «И это тоже один из примеров того, как переход к низкой инфляции будет поддерживать экономический рост. По фактическим данным, ставки по ипотеке впервые за российскую историю опустились ниже 10%», — прокомментировал глава МЭР. 

    Орешкин считает, что снижение ставки по ипотеке, а также текущая экономическая ситуация в России имеет большой потенциал для роста данного сектора.

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #орешкин #ипотека #мэр
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